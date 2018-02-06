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/ Южноуральские хоккеисты подали апелляции на недопуск к Олимпиаде

Южноуральские хоккеисты подали апелляции на недопуск к Олимпиаде

Спортсмены намерены оспорить решение спортивной комиссии.
сегодня в 09:07
  |  Спорт

32 российских олимпийца, не получившие допуск на соревнования в Пхенчхане, подали судебные иски в Спортивный арбитражный суд и Федеральный суд. В их число вошли и южноуральские хоккеисты. Апелляции будут рассмотрены специальной выездной панелью CAS.

Этим утром 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и снова в CAS. Эти апелляции поданы на решения комиссий МОК. — передает ТАСС слова главы CAS Джона Коутса.

Полный список спортсменов, подавших на апелляцию, опубликован на официальном сайте CAS. Среди них: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (хоккей).

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