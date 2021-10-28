Ирина Текслер посетила центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области

Общественный деятель поздравила спортсменов с их профессиональным праздником

«Сегодня международный день Дзюдо, и, конечно, я не могла не прийти в наш центр олимпийской подготовки, чтобы поздравить дзюдоистов с их спортивным, профессиональным праздником. Это самый массовый вид спорта у нас в Челябинской области, более 7 тысяч спортсменов на регулярной основе выходят на татами и борются, это и дети, и взрослые. Конечно, я от всей души хочу поздравить тех, кто занимается Дзюдо. Благодарна тем, кто стоял у истоков этого вида спорта в Челябинске. Мы гордимся нашими тренерами и спортсменами, желаем ребятам, конечно, новых побед, потому что все это идет на благо нашей области. Очень надеемся, что турниры не будут отменяться и трибуны будут полны зрителей»,

— пожелала Ирина Текслер.