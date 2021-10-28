В четверг, 28 октября, отмечается Всемирный день дзюдо. Челябинск широко известен своим центром олимпийской подготовки по этому виду спорта. Именно его в честь праздника посетила общественный деятель Ирина Текслер.
В этом году дзюдоисты отмечают праздник уже в десятый раз. В Челябинской области вид спорта начал развиваться в 1972 году и сразу стало одним из передовых. Пятидесятилетняя история южноуральского дзюдо украшена многими победами и достижениями.
2 апреля 2004 года в Челябинске был открыт Центр олимпийской подготовки по дзюдо. Он стал воплощением мечты всех поколений знаменитой южноуральской школы дзюдо, воспитавшей десятки медалистов чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр.
«Сегодня международный день Дзюдо, и, конечно, я не могла не прийти в наш центр олимпийской подготовки, чтобы поздравить дзюдоистов с их спортивным, профессиональным праздником. Это самый массовый вид спорта у нас в Челябинской области, более 7 тысяч спортсменов на регулярной основе выходят на татами и борются, это и дети, и взрослые. Конечно, я от всей души хочу поздравить тех, кто занимается Дзюдо. Благодарна тем, кто стоял у истоков этого вида спорта в Челябинске. Мы гордимся нашими тренерами и спортсменами, желаем ребятам, конечно, новых побед, потому что все это идет на благо нашей области. Очень надеемся, что турниры не будут отменяться и трибуны будут полны зрителей», — пожелала Ирина Текслер.
Напомним, в Челябинске были проведены чемпионаты континента-2012 и планеты-2014 по Дзюдо, организация которых признана лучшей в истории этих супер-соревнований. За почти полувековую историю развития южноуральские дзюдоисты одерживали победы на самых крупных международных соревнованиях.
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