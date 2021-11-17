Ирина Текслер посетила тренировку участниц предстоящего чемпионата России по боксу

Общественный деятель пообщалась с пятью ведущими спортсменками Челябинской области

Сегодня, 17 ноября, общественный деятель Ирина Текслер пообщалась с участницами предстоящего в Челябинске чемпионата России по боксу среди женщин. Супруга губернатора региона посетила открытую тренировку спортсменок, напутствовала их перед важными и ответственными соревнованиями и пообещала, что их организация будет на высочайшем уровне, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Совсем скоро вас ждет большой и ответственный старт. Интерес к предстоящему чемпионату России огромный. На ринг выйдут сильнейшие спортсменки страны. Наша региональная федерация бокса является одной из сильнейших в России. Думаю, у вас есть хорошие шансы завоевать медали. Будем за вас болеть и горячо поддерживать. Со своей стороны обещаем, что организация соревнований будет на высочайшем уровне. Желаю вам успехов и ярких выступлений. Мы в вас верим!» — напутствовала спортсменок Ирина Текслер.

Спортсменки в долгу не остались, поблагодарив за теплые слова. И поинтересовались, занималась ли Ирина Николаевна ранее каким-то видом спорта. Общественный деятель призналась, что в юности пробовала свои силы в плавании, кикбоксинге и дзюдо. Но сейчас на занятия спортом не хватает времени. Тем не менее физическую форму она старается поддерживать.



Старший тренер сборной Челябинской области по боксу Виталий Хоминец отметил, что команда проходит подготовку к турниру по намеченному плану, однако воздержался от медальных прогнозов и того, какой результат можно ждать от наших спортсменок.



На встрече с Ириной Текслер присутствовали ведущие спортсменки региона — Александра Кулешова, Ирина Автина, Ланна Маллюганова, Елена Кузина и Елизавета Карташкова. Каждая из них имеет шансы на то, чтобы стать призером чемпионата страны.

Напомним, чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинске с 26 ноября по 3 декабря. В нем будут разыграны 12 комплектов наград. На ринг дворца спорта «Юность» выйдет около 230 спортсменок из 44 регионов страны.