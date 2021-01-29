Ирина Текслер откроет Кубок Губернатора Челябинской области по дзюдо

Турнир посетит руководитель Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик

Приезд высокопоставленных гостей и первых лиц Челябинской области ожидается на Кубке губернатора по дзюдо. Традиционный турнир, которые состоится в эти выходные, откроет заместитель главы региона и президент областной федерации Виктор Мамин и общественный деятель, руководитель попечительского совета Ирина Текслер. Также ожидается приезд руководителя Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика, объявили в пятницу, 29 января, в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.



«Именно благодаря Сергею Соловейчику в столице Южного Урала состоялись чемпионат Европы — 2012 и чемпионат мира — 2014, организация которых признана лучшей в истории этих соревнований. В ноябре 2020 года на очередном Конгрессе Европейского союза дзюдо, который впервые прошел в онлайн-формате, россиянин Сергей Соловейчик был переизбран на пост президента этой организации на ближайшие четыре года. А в минувшем декабре стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации „Спортивная солидарность“», — рассказал ИА «Первое областное» представители ЦОП по дзюдо.

Кубок губернатора Челябинской области проводится с 2001 года. С 2004 года он проходит в стенах Центра олимпийской подготовки по дзюдо. В разное время победителями южноуральских соревнований, которые заслужили статус одних из самых престижных в России, становились такие спортсмены как Виталий Макаров, Тамерлан Тменов, Дмитрий Морозов, Елена Иващенко, Ренат Мирзалиев, Иван Першин. «Соревнования являются „мастерскими“. Их победители могут выполнить норматив и получить почетное звание „Мастер спорта России“. По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз — Кубок Губернатора. За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области», — добавили в центре олимпийской подготовки.

В 2021 году ожидается приезд свыше 200 участников из 20 регионов России. Дзюдоисты поспорят за награды в семи весовых категориях у мужчин и женщин. Напомним, Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо пройдет 30 и 31 января.