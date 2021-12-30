IIHF отменила молодежный чемпионат мира по хоккею из-за коронавируса

На карантин из-за случаев COVID-19 ушли сборные США, Чехии и России





Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить молодежный чемпионат мира — 2022 в Канаде. Причина — три отмененных матча из-за коронавируса. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.



«После трех отмененных матчей на молодежном чемпионате мира — 2022 Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир, проходящий в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире. Федерация хоккея России сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа», — рассказали в ФХР.

На карантин из-за двух положительных тестов на коронавирус в самом разгаре турнира отправили действующих чемпионов мира — сборную США. Следом случаи заражения COVID-19 выявили в команде Чехии. Накануне отменили встречу сборных России и Словакии из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды.

Напомним, Континентальная хоккейная лига 29 декабря заявила о переносе Недели звезд хоккея — 2022, которая должна была пройти в Челябинске с 8 по 16 января. Такое решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, приведшей к отмене матчей крупных международных турниров, и подготовкой к предстоящим в феврале Олимпийским играм.