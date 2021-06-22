Игроков ФК «Челябинск» поздравили с завоеванием медалей

Спортивная общественность поблагодарила футболистов за успешное выступление в сезоне-2020/2021

ФК «Челябинск», завоевавший бронзовые медали Профессиональной футбольной лиги, принял участие в спортивном празднике «Мяч надежды», на котором состоялось чествование команды. Поздравили с успешным выступлением и напутствовали на новые победы спортсменов представители регионального Минспорта и спортивная общественность на челябинском стадионе «Лидер», на базе которого планируется создание Регионального центра по футболу.

К сожалению, теплые слова в свой адрес услышали не все игроки клуба. Основной состав команды после напряженного сезона находится в краткосрочных отпусках и уже через неделю проведет первые тренировочные сборы по подготовке к новому сезону. «Отдуваться» за лидеров команды пришлось игрокам молодежной команды клуба, которые редко выходили на поле по ходу минувшего чемпионата.

«Ребята молодцы! Они здорово провели концовку чемпионата, выиграв 8 матчей подряд. Финишный спурт помог клубу завоевать медали. И, конечно же, игроки основного состава заслужили небольшой отдых. Впереди новый чемпионат, подготовку к которому мы начнем уже на следующей неделе. Каким он будет, сказать сложно — формат проведения турнира видоизменили, но уже известно, что в нем примут участие около 20 команд»,— отметил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.



Директор челябинского клуба напомнил, что за последние 5 лет ФК «Челябинск» уже четвертый раз становится призером чемпионата страны. И выразил мнение, что многие нынешние игроки команды переросли уровень второго дивизиона, а сам клуб готов к тому, чтобы пойти на повышение в классе. Но для этого необходимо сделать немало шагов, чтобы поднять общий уровень футбольного хозяйства в регионе.

«Материально-техническая база, тренерские кадры, инфраструктура, детская и молодежная команды — всё это нужно поднимать и улучшать, если мы хотим идти вперед в своем развитии. Первый и очень важный шаг в этом направлении делается сейчас: на базе СШОР № 3 формируется Региональный центр по футболу, главная задача которого и сводится к тому, чтобы готовить хороших и перспективных ребят для главной команды региона», — добавил Константин Арестов.



Эти самые перспективные ребята в Челябинской области есть. В том числе и в СШОР-3, на базе которого и планируется создание Регцентра. В рамках мероприятия состоялось чествование юных футболистов 2007 г. р., ставших победителями первенства «Урал — Западная Сибирь».

«Новый сезон обещает быть очень интересным и сложным. Очевидно, что соперников, ставящих высокие задачи, у нас будет больше. Будем стараться задействовать нашу молодежь, работая на перспективу», — подытожил тренер ФК «Челябинск» Сергей Киреев.