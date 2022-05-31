Игроки «Трактора» выступят на фестивале дворового футбола «Метрошка‑2022»

Хоккеисты сыграют против сборной южноуральских чиновников и депутатов

Игроки хоккейного клуба «Трактор» сыграют на футбольном поле против сборной южноуральских чиновников и депутатов. Товарищеский матч пройдет 1 июня в рамках церемонии открытия фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2022», сообщает региональный Минспорт.



На челябинском стадионе «Центральный» начнется церемония открытия фестиваля «Метрошка». Позже на поле выйдут хоккеисты «Трактора» и сборная, состоящая из представителей правительства. Команды сыграют два тайма по 20 минут, затем проведут дружескую серию пенальти. Формат встречи — 8×8.



Против хоккеистов выйдут играть вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Еремин, депутат ЗСО Михаил Махов, директор ОГАУ ОСШ по футболу Андрей Фомин, создатель и президент фестиваля «Метрошка» Дмитрий Борщев и другие известные люди нашего города.



За «Трактор» будут играть Алексей Петров, Георгий Гелашвили, Артем Шварев, Константин Лукин, Михаил Рольгизер, Денис Мошаров, Евгений Любимов, Максим Шабанов, Олег Приданников, Александр Кирпичников.



Отметим, что в прошлом году товарищеский матч закончился победой чиновников и депутатов. Завтрашняя игра покажет, есть ли у хоккеистов «Трактора» шанс взять реванш. После товарищеского матча начнутся групповые матчи челябинского турнира «Метрошка-2022». В Челябинске фестиваль пройдет уже в седьмой раз. В этом году в нем примут участие 20 детских команд. 1 и 2 июня борьба развернется в возрастных группах 2009—2010 и 2011—2012 годов рождения.



В этом году свыше 7 тысяч детей из 42 городов и 15 регионов России получат возможность принять участие в большом детском празднике. Все города разделены на семь дивизионов: «Волга», «Прикамье», «Аркаим», «Край озер», «Разрез», «Черное золото» и «Зюраткуль».



Победители дивизионов встретятся на Суперкубке в Челябинске в сентябре 2022 года. Абсолютные чемпионы фестиваля получают в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки. Традиционной останется и призовая поездка чемпионов в Санкт-Петербург.

