Игроки «Трактора» сыграли в NHL 21 на кубе арены имени Валерия Белоусова

Хоккеисты поддержали проведение чемпионата России по киберспорту в Челябинске

Хоккеисты «Трактора» поддержали чемпионат России по киберспорту в Челябинске. Игроки «черно-белых» Сергей Телегин и Илья Горбунов сыграли матч в NHL 21 в необычной обстановке — прямо на кубе арены имени Валерия Белоусова. Этой акцией челябинская команда и ее хоккеисты поддержали проведение турнира, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта России.

«Таким образом игроки поддержали предстоящий в Челябинске LAN-финал чемпионата России по компьютерному спорту. Как признались сами хоккеисты, в свободное от игр и тренировок время порой играют в компьютерные игры, предпочитают то, во что у них лучше всего получается, — NHL 21. Результат их необычного матча не разглашается — игра носила товарищеский характер»,— сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

Напомним, чемпионат России по киберспорту пройдет во Дворце спорта «Юность» 22 и 23 мая. Среди заявленных дисциплин есть спортивный симулятор NHL 21. Именно в киберхоккее от Челябинской области выступит Максим Haiissey Труханов из Магнитогорска. Другой представитель Южного Урала, Гарик LMG Галоян, будет бороться за звание сильнейшего в файтинге Tekken 7. Добавим, призовой фонд турнира составит более чем 3,5 миллиона рублей.