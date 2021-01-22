Игроки «Трактора» проведут мастер-класс для челябинских школьников

В мероприятии примут участие Виталий Кравцов и Илья Карпухин

Хоккеисты «Трактора» проведут мастер-класс для школьников Челябинска. На лед новой уличной коробки в Ленинском районе выйдут Илья Карпухин, Виталий Кравцов и тренер «черно-белых» по развитию Олег Приданников. Мероприятие состоится в воскресенье, 24 января, в 16:00 на территории школы № 68 на ул. Вагнера, 70а.



Игроки челябинской команды примут участие в торжественном открытии, а также покажут детям свои любимые приемы и фирменные движения. Отмечается, что хоккейная коробка была построена в рамках совместного проекта «Трактора» и Русской медной компании «РМК — детям».

«В этом хоккейном сезоне партнеры уже открыли четыре коробки в Челябинске и Коркино при участии звезды НХЛ Евгения Кузнецова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Объект у школы № 68 станет пятым в социальной программе клуба и компании»,— сообщили в пресс-службе «Трактора».

Напомним, накануне в Челябинске состоялось открытие турнира Детской дворовой хоккейной лиги. Первая игра прошла на хоккейной площадке, которая также была построена в рамках проекта «ТРМК — детям».