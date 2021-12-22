22 декабря Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что не отпустит игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба НХЛ.

Недавно Национальная хоккейная лига объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее НХЛ предварительно давала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако, это решение могло быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. До 10 января НХЛ имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

Отметим, что Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Национальная команда России, являющаяся действующим олимпийским чемпионом, выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.

Напомним, что Игры-2018 в Пхенчхане также проходили без участия представителей НХЛ.