Игроки НХЛ не примут участие на Олимпийских играх 2022 Лига официально объявила, что ее хоккеисты не поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекин



Недавно Национальная хоккейная лига объявила



Ранее НХЛ предварительно давала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако, это решение могло быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. До 10 января НХЛ имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.



Отметим, что Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Национальная команда России, являющаяся действующим олимпийским чемпионом, выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.



Напомним, что Игры-2018 в Пхенчхане также проходили без участия представителей НХЛ.

22 декабря Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что не отпустит игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба НХЛ.Недавно Национальная хоккейная лига объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.Ранее НХЛ предварительно давала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако, это решение могло быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. До 10 января НХЛ имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.Отметим, что Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Национальная команда России, являющаяся действующим олимпийским чемпионом, выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.Напомним, что Игры-2018 в Пхенчхане также проходили без участия представителей НХЛ.

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