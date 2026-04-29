Игроки челябинского «Трактора» посетили турнир по хоккею в валенках

Соревнования объединили 210 детей со всей области

В Челябинске в десятый раз прошел турнир по хоккею в валенках «Мы верим в каждого!». Участниками юбилейных соревнований стали 210 воспитанников детских домов со всего региона, а почетными гостями — игроки системы ХК «Трактор» — Степан Горбунов, Алексей Рыкманов, Ярослав Федосеев, Данил Мошаров и Кирилл Каряев, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Турнир в ЛД «Уральская молния» был организован для воспитанников детских домов. На церемонии открытия их поприветствовали первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мощаров, председатель Законодательного Собрания Олег Гербер и министр спорта региона Владимир Иванов.



«Вы — большие молодцы, что занимаетесь спортом! Хоккей для нашего региона — спорт номер один. Все мы равняемся на наших мастеров, которые прославляют область на больших площадках. Заниматься спортом каждый день очень важно для здоровья, хорошего настроения и для нашего будущего. Не бойтесь, дерзайте, выбирайте любые виды спорта!», — обратился к ребятам Станислав Мошаров.

Помимо самих соревнований, для участников и болельщиков были организованы такие виды развлечения, как аэробейсбол, лазертаг, лимонтир, экран-танцы и видеоспиннер.



«Прекрасно, что у нас проводят такие мероприятия, чтобы весь регион был задействован и буквально жил хоккеем. Для детей это прекрасный праздник! Они сами поиграют, увидят профессиональных хоккеистов, смогут с ними пообщаться, сфотографироваться», — поделился впечатлениями от турнира нападающий «Трактора» Степан Горбунов.



Все участники получили памятные призы и сладкие подарки, а победители — кубки, как у настоящих хоккеистов.

Автор: Татьяна Баткова.