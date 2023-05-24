Федерация баскетбола Челябинской области начала пилотный сезон проекта «Наставничество». В ходе программы профессиональный баскетболист передает свой опыт начинающему спортсмену. Одним из наставников стал лидер баскетбольного клуба «Челбаскет» Никита Перцев, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
В ходе проекта наставник передает начинающему спортсмену свой опыт в тренировках, психологической подготовке и навыках совмещения учебы и спорта. В пилотном сезоне наставником стал один из ведущих игроков «Челбаскета» Никита Перцев. Баскетболист сам в 15 лет дебютировал в команде мастеров и в свои 23 года является лидером команды и настоящей звездой местного баскетбола.
«Для нас обоих это первый опыт: все новое и интересное. Думаю, обоим будет чему поучиться друг у друга. Это очень важно и полезно молодому поколению — мотивировать их заниматься баскетболом. Со своей стороны я предоставлю всю информацию, которой владею из своего личного опыта, чтобы он продолжал свой путь», — рассказал баскетболист Никита Перцев.
Подопечным Никиты Перцева стал 13-летний Александр Антошкин. Спортсмен — один из перспективных воспитанников челябинского баскетбола. Александр неоднократно становился лучшим игроком различных соревнований, а также призером городских и областных соревнований.
«Мне нравится, как играет Никита Перцев, кажется, мы с ним похожи. Хочу также забивать „трешки“, как и он. Мне помогают его советы, и я каждый день приближаюсь к своей мечте», — отметил Александр Антошкин.
В рамках проекта пройдет несколько встреч, где профессиональный баскетболист проведет тренировки с юным спортсменом. Они отработают броски с разных дистанций, технику и так далее.
«У нас очень много ребят, которые, думаю, в ближайшей перспективе перейдут в ДЮБЛ и станут как минимум участниками молодежных проектов, как максимум — будут задействованы в основной состав БК „Челбаскет“. В скором времени, через два-три года, увидим новых крутых баскетболистов, которые сами смогут стать наставниками для юных спортсменов», — прокомментировал вице-президент ФБЧО Максим Огарков.
Посмотреть на итоги индивидуальной работы двух спортсменов можно 31 мая на территории городского зоопарка, где впервые пройдет детский турнир «Кубок Люка» по баскетболу 3×3. За победу будут бороться по шесть команд в двух возрастных группах.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Согрина против мифов Суперстар