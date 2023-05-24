Игрок «Челбаскета» Никита Перцев стал наставником для юного баскетболиста

Региональная федерация баскетбола запустила новый проект

«Для нас обоих это первый опыт: все новое и интересное. Думаю, обоим будет чему поучиться друг у друга. Это очень важно и полезно молодому поколению — мотивировать их заниматься баскетболом. Со своей стороны я предоставлю всю информацию, которой владею из своего личного опыта, чтобы он продолжал свой путь»,

— рассказал баскетболист Никита Перцев.

«Мне нравится, как играет Никита Перцев, кажется, мы с ним похожи. Хочу также забивать „трешки“, как и он. Мне помогают его советы, и я каждый день приближаюсь к своей мечте»,

— отметил Александр Антошкин.

«У нас очень много ребят, которые, думаю, в ближайшей перспективе перейдут в ДЮБЛ и станут как минимум участниками молодежных проектов, как максимум — будут задействованы в основной состав БК „Челбаскет“. В скором времени, через два-три года, увидим новых крутых баскетболистов, которые сами смогут стать наставниками для юных спортсменов»,

— прокомментировал вице-президент ФБЧО Максим Огарков.