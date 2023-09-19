Игрок «Челбаскета» Андрей Малышев проведет прощальный матч за челябинский клуб

Он сыграет в товарищеских играх против «Тобола» и «Купола-Родники»

«Андрей внес неоценимый вклад в развитие южноуральского баскетбола и историю команды. Мы благодарны за все минуты, проведенные на паркете, помним все забитые мячи и будем скучать по атмосфере, которую Андрей создавал вне площадки. Талантливый игрок, любимый капитан и просто фаворит наших болельщиков. Мы счастливы, что Легенда № 11 остается в нашей баскетбольной семье. Уверены, что работа, которую Андрей проводит в роли тренера по ОФП, даст свои результаты»,

— отметили в челябинском клубе.