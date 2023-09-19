Баскетбольный клуб «Челбаскет» проведет две товарищеские игры против клубов «Тобол» и «Купол-Родники». В них последние матчи в карьере проведет центровой челябинского клуба Андрей Малышев. Игры состоятся 25 и 27 сентября в СК «Метар-Спорт», сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
В рамках товарищеских игр в составе «Челбаскет» сыграет экс-капитан команды Андрей Малышев, который ранее принял решение завершить свою спортивную карьеру. Высокорослый игрок стал работать в команде в качестве тренера по общей физической подготовке. Он начинал свою карьеру в Казахстане и в матче против «Тобола» из Костаная (Казахстан) завершит свой игровой путь, также челябинская команды сыграет с «Куполом-Родники» из Ижевска.
«Андрей внес неоценимый вклад в развитие южноуральского баскетбола и историю команды. Мы благодарны за все минуты, проведенные на паркете, помним все забитые мячи и будем скучать по атмосфере, которую Андрей создавал вне площадки. Талантливый игрок, любимый капитан и просто фаворит наших болельщиков. Мы счастливы, что Легенда № 11 остается в нашей баскетбольной семье. Уверены, что работа, которую Андрей проводит в роли тренера по ОФП, даст свои результаты», — отметили в челябинском клубе.
Приобрести билеты можно по ссылке. Часть средств с продажи билетов пойдет на покупку мячей в челябинскую спортивную школу № 8.
Добавим, что накануне в Челябинске завершился Кубок России по баскетболу 3×3, победителями которого стали московские команды «Руна» и МБА. В решающих матчах за трофей они победили Inanomo Gold и COP-Petersburg соответственно. За эти три дня любители баскетбола 3×3 получили яркие эмоции и наслаждались игрой лучших баскетболистов страны. Подводим итоги турнира в Челябинске в нашем материале.
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