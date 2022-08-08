Игра на драйве — в Челябинске прошел турнир по пляжному волейболу

В нем приняли участие только любительские команды

В Челябинске на площадке пляжа Первого озера состоялся любительский турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника. В нем 18 команд боролись за победу в трех видах программы — мужском, женском и смешанном разрядах. Заявили своих участников и организаторы соревнований, администрация Тракторозаводского района, и оказавший содействие в их проведении Фонд поддержки спорта Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир хоть и любительский, но здесь все по-серьезному. Многие из заявленных участников поддерживают форму, стараясь находить время для игры в классический или пляжный волейбол. И настрой у всех соответствующий — не просто получить удовольствие от игры, но и выиграть, занять первое место. Ну а новички готовились к турниру, провели несколько тренировок накануне, чтобы не ударить в грязь лицом.

«Наш Фонд заявил на турнир три команды, но у коллег мало соревновательной практики. Поэтому будем получать ее уже здесь, на соревнованиях. Конечно, хочется проявить себя с лучшей стороны, но понимаем, что победить будет непросто — уровень соперников достойный», — считает одна из участниц команды «Барс» Ирина Петрова.

Кстати, Фонд поддержки спорта Челябинской области подготовился к его проведению основательно. Команда Фонда, экипированная в фирменные майки, не только была представлена в двух разрядах, но и вручила от имени Фонда всем участникам турнира яркие спортивные бутылочки для воды.

«Хотим показать, что наш Фонд не только оказывает поддержку южноуральскому спорту, но и сам принимает активное участие в спортивно-массовых мероприятиях», — объясняет Анастасия Зубко из команды Double Hit.

Отметим, что трем командам Фонда выиграть турнир все-таки не удалось. Но зато в их активе серебро и бронза в смешанном разряде. Выиграли здесь и завоевали кубок Михаил и Ксения Грунь. Их превосходство над соперниками не подлежало сомнению.

«Мы в монтажном колледже учились, там и проявилась любовь к волейболу. И друг к другу. Сейчас стараемся каждый день играть, после окончания рабочего дня — правда, в основном в классический волейбол, в пляжном опыта немного. Нагрузка здесь серьезная, особенно на ноги. Бегать по песку гораздо сложней», — говорит Михаил Грунь.

В женском разряде первое место заняла команда Dream Team с Валерией Жуковой и Антониной Михайлевой. Но эта победа далась им в бою. Соперницы по финалу из команды «Черешни» Евгения Егорова и Наталья Кеушкова оказали достойное сопротивление. Призеры соревнований, как выяснилось, также имеют уже большой опыт игры в классическом волейболе.

«Турнир хороший, заводной. Музыка придает хорошего настроения. Здорово, что придумали такую движуху. А своим выступлением не совсем довольны, средненько сыграли. В финале начали напрягаться, потеряли нить игры. В волейбол надо играть на драйве, получать позитив от игры, а в наших действиях было много сумбура», — говорит Антонина Михайлева.

Чемпионат по пляжному волейболу среди любительских команд, посвященный Дню физкультурника. Результаты:

Мужской турнир: 1. «Тракторозаводский демон» (Тимофей Прудников / Михаил Никифоров). 2. «Феникс» (Кирилл Ушаков / Павел Мокрополов). 3. «Фитоняшки» (Михаил Грунь / Заур Галеев).

Женский турнир: 1. Dream Team (Валерия Жукова / Антонина Михайлева). 2. «Черешни» (Евгения Егорова / Наталья Кеушкова). 3. Women in black (Марина Пархоменко / Елена Малышенкова).

Смешанный турнир. 1. «Микс» (Михаил Грунь / Ксения Грунь). 2. «Барс» (Константин Барышев / Ирина Петрова). 3. «Изумруд» (Данила Богуш / Елена Конышева).