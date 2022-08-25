Игра челябинского «Трактора» может измениться в новом сезоне — тренер Анвар Гатиятулин

Главный тренер хоккейного клуба объяснил это большими изменениями в составе

Сегодня, 25 августа, руководство хоккейного клуба «Трактор» провело пресс-конференцию, посвященную предстоящему старту нового сезона в КХЛ. Наставник команды Анвар Гатиятулин сообщил, что стиль игры челябинского клуба может измениться. Связано это с большими изменениями в составе и ослаблением линии атаки в связи с уходом ведущих легионеров в период межсезонья, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По сравнению с минувшим сезоном состав челябинского «Трактора» сильно изменился. Клуб вынужден был расстаться с легионерами, игравшими ключевую роль в игре команды, — Лукашем Седлаком, Романом Виллом, Томашем Гикой, а также Лоуренсом Пилутом и Ником Бэйленом. В этой связи, как отмечают специалисты, ослаб прежде всего атакующий потенциал команды. Отвечая на вопрос о возможной игре с акцентом на оборону, наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин сообщил, что прорабатывается такой вариант.

«Мы хотим больше играть в атаке, но надо учитывать много нюансов. Учитывать календарь игр и соперников. Будем также исходить из функционального состояния ребят. Да, „Трактор“ стал другим. У многих ребят поменялась роль в команде. Им нужно время, чтобы обрести уверенность и справиться с новой для себя ролью, стать лидерами команды», — отметил Анвар Гатиятулин.

Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин заверил, что в период межсезонья руководство челябинского клуба вело активную работу на трансферном рынке. Селекционный отдел клуба просмотрел большое количество игроков, вел переговоры с потенциальными новобранцами, однако главная сложность заключалась в том, что большинство хоккеистов не рассматривали варианты выступления в Континентальной хоккейной лиге.

Подтвердил это и Анвар Гатиятулин, но не стал называть точную цифру относительно того, сколько кандидатов рассматривалось при возможном подписании контрактов с клубом.

«Список из возможных новобранцев клуба был большой. Искали игроков всех амплуа — вратарей, защитников, форвардов. Но проблема в том, что многие из них не готовы ехать в Россию. По какой причине — я не знаю, у всех разная ситуация», — отметил Анвар Гатиятулин.

Напомним, что в Континентальной хоккейной лиге сезон-2022/2023 стартует уже 1 сентября. В матче открытия 1 сентября сыграют прошлогодние финалисты Кубка Гагарина — ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Челябинский «Трактор» свой первый матч проведет дома 2 сентября с череповецкой «Северсталью».