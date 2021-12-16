Игорь Знарок будет возглавлять юниорскую сборной России U17 на «Турнире четырех наций»

Главный тренер «Белых Медведиц» вернулся в систему мужских национальных команд

Юниорская сборная России U17 с 16-18 декабря выступит на «Турнире четырех наций» в Словакии. Первым соперником нашей команды станет сборная Чехии. Возглавлять юниорскую сборную России будет главный тренер «Белых Медведиц» Игорь Знарок, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые Медведицы».



Словацкий этап Турнира четырех наций U17 проходит в городе Пьештяны. Юниоры U17 уже выступали здесь в конце октября в рамках серии товарищеских матчей, и одержали две победы над хозяевами со счетом 4:1 и 9:0. Кроме россиян и словаков, в турнире также принимают участие сборные США и Чехии.



Половина состава сборной U17, усиленная игроками 2004 года рождения, выступает на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Финляндии. Поэтому в Словакию едет команда, целиком составленная из хоккеистов 2005 года рождения, а возглавляет ее главный тренер «Белых Медведиц» Игорь Знарок. В состав на турнир вошли 23 игрока (2 вратаря, 8 защитников и 13 нападающих). Среди них два игрока системы ХК «Трактор»: Всеволод Городилов, Никита Телегин.



Отметим, что сборная Чехии наш знакомый соперник. Месяц назад россияне трижды встречались с ними в товарищеских матчах, и все три раза одержали уверенную победу — 6:0, 9:3, 4:1.



Полный состав

Вратари: Николай Никульшин («Локомотив»), Всеволод Городилов («Трактор»).

Защитники: Никита Баклашев, Игорь Вербицкий, Артём Кудашов (все — «Динамо» М), Иван Ершов («Северсталь»), Никита Ишимников («Автомобилист»), Артём Куликовский («Авангард»), Александр Матвеев (СКА), Александр Рыбаков («Локомотив»).

Нападающие: Матвей Бабенко («Толпар»), Максим Великов, Егор Соловьёв, (ЦСКА), Михаил Ильин, Егор Смирнов («Северсталь»), Иван Лещёв (СКА), Александр Лисов, Игорь Чернышов («Динамо» М), Артемий Низамеев, Никита Телегин (Трактор), Иван Рябов («Крылья Советов»), Кирилл Свищев, Олег Трофимчук («Югра»).



Тренерский штаб: главный тренер — Игорь Знарок, тренеры — Дмитрий Кокорев, Евгений Ставровский, Павел Орлов.

