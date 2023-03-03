Сегодня, 3 марта, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошли квалификационные заезды Кубка Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». 51 спортсмен проехал по красной и синей трассам. Лучшее время по сумме двух заездов показал южноуральский спортсмен Игорь Омелин, сообщает региональный Минспорт.
Отбор в финальную часть соревнований проходил по сумме результатов двух заездов. По итогам квалификации лучшее время из 36 мужчин показал Игорь Омелин из Аши, а среди женщин лучшей стала Полина Рябова (Санкт-Петербург).
«Все супер, всем доволен. Есть моменты, над которыми нужно работать, надеюсь, завтра все получится. Боевой настрой, с нетерпением ждем завтрашней гонки. Всех ждем», — рассказал Игорь Омелин.
В турнире принимают участие пять южноуральских спортсменов. У мужчин, кроме многократного чемпиона России по фристайлу Игоря Омелина, выступают также Артем Семенов и Дмитрий Соколов. Среди женщин Челябинскую область представляют Анастасия Чирцова и Варвара Корепанова.
«На „Солнечной долине“ очень круто, мы здесь всегда проводим тренировочные сборы. Хочется, чтобы была потеплее погода, ветер дует достаточно прохладный, поэтому не очень комфортно. А так все супер! Квалификационный заезд прошел в целом неплохо. Есть ошибки, которые хотелось бы проработать», — отметила Екатерина Мальцева.
Кубок Евразии проходит в новом для южноуральцев формате Round Robin («Раунд Робин»). Он уже опробован на этапах Кубка России по фристайлу и заключается в том, что каждый участник проедет с каждым. За заезд будут начисляться очки. Спортсмен, набравший большее количество очков, проходит в финальную часть соревнований, в которой выступят по 8 лучших мужчин и женщин.
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