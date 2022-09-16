Губернатору Алексею Текслеру представили идею строительства 14‑метрового скалодрома

Его хотят построить у дворца спорта «Юность»

В Челябинске обсуждается проект строительства 14-метрового скалодрома у дворца спорта «Юность». Его эскизный проект представил губернатору Алексею Текслеру директор спортсооружения Евгений Иванов. В интервью Первому областному информагентству он рассказал, почему Челябинску необходим такой спортивный объект.

По словам инициатора строительства объекта Евгения Иванова, в Челябинске нет современного и высокого скалодрома, приспособленного для тренировок. Накануне спортивный руководитель представил концепцию скалодрома Алексею Текслеру.

Согласно эскизному проекту, объект будет примыкать к стене здания дворца спорта «Юность» со стороны КРК «Мегаполис». Он может стать интересным местом для фотосессий у горожан и придать пространству рядом с «Юностью» дополнительную привлекательность.

«Скалодром с необычными архитектурными формами, на мой взгляд, хорошо впишется в существующее пространство, в так называемый пустырь — между Дворцом спорта и развлекательным комплексом», — сообщил Евгений Иванов в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Что же касается технических характеристик, то появление скалодрома высотой 14 метров позволит проводить в Челябинске соревнования всероссийского уровня. Частью комплекса станут раздевалки, которые разместят на первом этаже, и детский скалодром, который появится на втором. Приблизительная стоимость строительства — 110 миллионов рублей.

В настоящий момент готовы концепция и эскиз спортивного объекта. Сама идея, по словам Евгения Иванова, понравилась губернатору. Если проект, разработка которого пока не начата, пройдет необходимые согласования, начнется поиск источника финансирования строительства.

Отметим, что скалолазание в Челябинской области успешно развивается в нескольких городах. Спортсмены из спортшколы «Вертикаль» (Миасс) под руководством тренера Алевтины Цвиренко становились победителями всероссийских и международных соревнований. В 2018 году здесь появился открытый уличный 16-метровый скалодром. К 2024 году планируется построить новое здание вокруг существующего сооружения. Таким образом, высота зала для скалолазания составит 20 метров, что делает его одним из самых высоких в России.

Отметим, что на прошлой неделе у дворца спорта «Юность» со стороны улицы Труда завершили установку памп-трека — искусственно созданного рельефа для катания на велосипеде, роликах и скейтборде.