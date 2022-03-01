Губернатор пожелал хоккеистам челябинского «Трактора» успехов в борьбе за Кубок Гагарина

Перед стартом серии плей‑офф Алексей Текслер встретился с руководством, тренерским штабом и игроками клуба

Сегодня, 1 марта, стартует первый раунд плей-офф за Кубок Гагарина. Хоккеисты челябинского «Трактора» сыграют на своей площадке с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Накануне важного поединка встретился с руководством, тренерским штабом и игроками команды президент клуба Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил ребят за успешно проведенный регулярный чемпионат и пожелал успехов в борьбе за главный трофей КХЛ.

«Сезон, действительно, прошел неплохо, я имею в виду регулярный чемпионат. Команда показала свою силу, команда лидировала. Самый главный итог — у нас есть коллектив, который может и должен побеждать. Я уверен, что вы абсолютно готовы к плей-офф. Да, сейчас непростая ситуация, но спорт должен быть вне политики. Надо сосредоточиться на игре, абстрагироваться от того информационного шума, который есть сейчас, обо всем остальном позаботится руководство команды»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Также в ходе встречи глава региона поздравил игроков «Трактора», которые в составе сборной ОКР по хоккею стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине.

«Наш город, наша область, все те, кто болеют за „Трактор“, заждались титулов и трофеев. В Челябинске никогда не было главного трофея, мы занимали второе и третье места начиная с советских времен. Мы очень верим и надеемся на то, что в этот раз у нас все получится, мы постарались сделать все для того, чтобы команда у нас состоялась. Желаю вам побед, будем за вас болеть, переживать за каждую игру, за каждую шайбу. Вы должны верить и показать все то, на что вы способны. Вы — отличная команда, команда победителей, и мы верим в вас»,— обратился к игрокам «Трактора» Алексей Текслер.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка Гагарина челябинский «Трактор» в серии до четырех побед сразится с нижнекамским «Нефтехимиком». Первые два поединка южноуральский клуб проведет на своей площадке 1 и 3 марта. Начало поединков — в 19:00. Игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ.