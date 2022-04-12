Губернатор поздравил хоккеистов «Трактора» с завоеванием бронзовых медалей чемпионата КХЛ

И пожелал удачи магнитогорскому «Металлургу» в финале Кубка Гагарина

Хоккеисты челябинского «Трактора» провели яркий и хороший сезон, результатом которого стало завоевание бронзовых медалей чемпионата КХЛ. Даже несмотря на поражение в финале конференции от магнитогорского «Металлурга» команда показала в нынешнем сезоне хорошую игру и достойный результат. Так оценил выступление челябинского клуба его президент, глава региона Алексей Текслер, поздравив команду в соцсетях.

Вчера хоккеисты челябинского «Трактора» уступили в пятом матче серии финала Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу» 1:2 и выбыли из борьбы за Кубок Гагарина. Однако стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ сезона-2021/2022.

«Поздравляю команду, всех ребят и тренерский штаб! Парни, спасибо за яркий сезон, за самоотдачу, за то, как вы бились на льду. И стояли друг за друга горой. Поздравляю и благодарю всех болельщиков клуба. У нас есть команда, которая собирает полные трибуны, объединяет вокруг себя болельщиков, дарит эмоции», — отметил Алексей Текслер.

При этом глава региона отметил, что с профессиональным отношением к делу «Трактор» обязательно будет бороться за высокие места и в будущем. И пообещал, что в регионе будут и дальше создавать для челябинского клуба необходимые условия. Кроме того, Алексей Текслер поздравил магнитогорский «Металлург» с яркой игрой и пожелал ему удачи в финале Кубка Гагарина.

«С такой игрой можно и нужно привозить Кубок Гагарина в Челябинскую область», — добавил глава региона.

Напомним, в решающих матчах за почетный трофей южноуральский клуб сразится с победителем пары СКА (Санкт-Петербург) vs ЦСКА (Москва). В этом противостоянии после пяти матчей в серии ведут питерские армейцы — 3-2. Сегодня, 12 апреля, состоится шестой матч.