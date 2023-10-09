Накануне в португальском Лиссабоне завершилось первенство мира по дзюдо среди спортсменов не старше 21 года. В составе сборной России бронзовую медаль завоевал челябинский дзюдоист Анджей Павлюков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральского спортсмена с заслуженной наградой.
«Наши дзюдоисты в этом году не перестают радовать своими победами. В минувшие выходные 20-летний Анджей Павлюков из спортивной школы по дзюдо имени легендарного Григория Веричева завоевал бронзовую медаль юношеского первенства мира в Португалии. От всей души поздравляю Анджея с успехом! Впереди еще много поединков и новых вызовов. Уверен, что Анджей, как и другие наши талантливые дзюдоисты, будет и дальше достойно представлять Южный Урал на соревнованиях любого уровня», — отметил Алексей Текслер.
В поединке за третье место в весовой категории до 100 кг Анджей Павлюков техничным броском одержал победу над спортсменом из Таджикистана Парвизом Абдурахмоновым.
Добавим, что ранее на чемпионате России по дзюдо в Кемерове первую золотую медаль для Челябинской области завоевала Ирина Зуева. В весовой категории до 57 кг она впервые завоевала титул чемпионки страны по дзюдо. Кроме того, одну из главных сенсаций сотворил 18-летний спортсмен из Челябинска. В дисциплине до 90 кг серебряным призером соревнований стал Егор Малкин.
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