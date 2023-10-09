Алексей Текслер поздравил челябинского дзюдоиста с успешным выступлением на первенства мира

Анджей Павлюков завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг

«Наши дзюдоисты в этом году не перестают радовать своими победами. В минувшие выходные 20-летний Анджей Павлюков из спортивной школы по дзюдо имени легендарного Григория Веричева завоевал бронзовую медаль юношеского первенства мира в Португалии. От всей души поздравляю Анджея с успехом! Впереди еще много поединков и новых вызовов. Уверен, что Анджей, как и другие наши талантливые дзюдоисты, будет и дальше достойно представлять Южный Урал на соревнованиях любого уровня»,

— отметил Алексей Текслер.