Гроссмейстер из Ирана одержал победу на «Мемориале Лозоватского» по шахматам в Челябинске

Международный турнир выиграл Бардья Данешвар

В челябинском Конгресс-холле Центра международной торговли прошел шахматный фестиваль «Мемориал М. А. Лозоватского». На соревнованиях состоялись три турнира по классическим шахматам, в которых выступили более 330 шахматистов. Обладателем главного кубка стал Бардья Данешвар из Ирана, сообщает региональная федерация шахмат.В общей сложности в международном фестивале приняли участие 330 шахматистов, среди них 27 гроссмейстеров, представляющие 12 шахматных федераций. В турнире «А» участвовали 157 спортсменов с рейтингом выше двух тысяч единиц. Участники соревновались за главный кубок и возможность набрать баллы международной нормы.Шесть шахматистов завершили десять туров с победным результатом 7,5 очка. Дополнительные показатели вывели на второе и третье место спортсменов челябинской СШ № 9 Игоря Лысых (Челябинск) и Дмитрия Кокарева (Свердловская обл.). Они завершили турнир с одинаковыми дополнительными показателями. Обладателем памятного кубка стал иранский международный мастер Бардья Данешвар.В женском турнире «В» победителем стала Валентина Гунина из Москвы. Она набрала 8 очков из 10 возможных. Серебро завоевала Марина Гусева (Московская область), третье место заняла ее соотечественница Александра Оболенцева. В дисциплине «местные участницы» победительницей стала Ольга Петрухина, среди женщин-ветеранов победу одержала Светлана Прудникова из Сербии, сильнейшей среди девушек стала Анна Шухман из Оренбурга.А в рейтинговом турнире «С» лучшим стал южноуралец Иван Морозов, завоевавший 8 очков из 10 возможных. Второй приз достался Даниилу Панькову (Курганская обл.), бронзовым призером стал тренер челябинской шахматной школы Андрей Маценко.Добавим, что ранее челябинские шахматисты стали сильнейшими на командном чемпионате УрФО. Мужская и женская команды заняли первые места на домашнем турнире.