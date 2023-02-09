В челябинском Конгресс-холле Центра международной торговли прошел шахматный фестиваль «Мемориал М. А. Лозоватского». На соревнованиях состоялись три турнира по классическим шахматам, в которых выступили более 330 шахматистов. Обладателем главного кубка стал Бардья Данешвар из Ирана, сообщает региональная федерация шахмат.
В общей сложности в международном фестивале приняли участие 330 шахматистов, среди них 27 гроссмейстеров, представляющие 12 шахматных федераций. В турнире «А» участвовали 157 спортсменов с рейтингом выше двух тысяч единиц. Участники соревновались за главный кубок и возможность набрать баллы международной нормы.
Шесть шахматистов завершили десять туров с победным результатом 7,5 очка. Дополнительные показатели вывели на второе и третье место спортсменов челябинской СШ № 9 Игоря Лысых (Челябинск) и Дмитрия Кокарева (Свердловская обл.). Они завершили турнир с одинаковыми дополнительными показателями. Обладателем памятного кубка стал иранский международный мастер Бардья Данешвар.
В женском турнире «В» победителем стала Валентина Гунина из Москвы. Она набрала 8 очков из 10 возможных. Серебро завоевала Марина Гусева (Московская область), третье место заняла ее соотечественница Александра Оболенцева. В дисциплине «местные участницы» победительницей стала Ольга Петрухина, среди женщин-ветеранов победу одержала Светлана Прудникова из Сербии, сильнейшей среди девушек стала Анна Шухман из Оренбурга.
А в рейтинговом турнире «С» лучшим стал южноуралец Иван Морозов, завоевавший 8 очков из 10 возможных. Второй приз достался Даниилу Панькову (Курганская обл.), бронзовым призером стал тренер челябинской шахматной школы Андрей Маценко.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес