Грантовый конкурс спортивных проектов стартовал на Южном Урале

Его победители смогут получить до полутора миллионов рублей

В Челябинской области стартовал грантовый конкурс спортивных проектов под названием «Спорт для всех». Победители смогут получить до полутора миллионов рублей на их реализацию. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в молодежном ресурсном центре.



«В конкурсе „Спорт для всех“ могут участвовать НКО или их структурные подразделения, работающие в сфере спорта и физической культуры, охраны и профилактики здоровья, образования, культуры, социальной поддержки и защиты граждан, охраны окружающей среды, благотворительности. Исключением является профессиональный спорт», — сообщили представители центра.

Заявку можно подать до 28 февраля. Первый этап конкурса пройдет заочно, а заявки будут оценивать приглашенные эксперты. Затем сформируется список финалистов, они примут участие во втором, уже очном этапе, который пройдет в формате онлайн-интервью. Затем экспертный совет примет решение по выбору победителей.

«Количество проектов от одной организации не ограничено при условии, что каждую заявку представляет отдельный заявитель. Каждый руководитель проекта может представить на конкурс не более одной заявки. Число победителей из одной организации не квотируется», — добавили в молодежном ресурсном центре.

Отметим, организатором является благотворительный фонд имени Владимира Потанина. Конкурс проводится в рамках программы фонда «Сила спорта».