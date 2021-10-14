Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет две новые трассы

В январе на территории комплекса появится также кресельный подъемник

Горнолыжный курорт в январе 2022 года улучшит свою инфраструктуру, запустив две новые трассы и кресельный подъемник. Они будут располагаться на северо-западном склоне горы «Известная», сообщает пресс-служба южноуральского горнолыжного комплекса.

«Открытие новых горнолыжных трасс позволит значительно увеличить зону катания — это значит, мы сможем принять еще больше гостей. Ежегодно поток туристов на курорт увеличивается — в прошлом сезоне мы приняли порядка 325 тысяч человек из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, гостей из Башкирии, Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Мы видим, что спрос у гостей из других регионов растет», — отметил коммерческий директор горнолыжного курорта «Солнечная долина» Николай Шиков.

Сейчас на курорте, на южном склоне, функционирует одиннадцать трасс: восемь — для любителей и три — для профи (ски-кросс, хаф-пайп, слоупстайл). Новые трассы выходят на северо-запад, их протяженность составляет 1200 и 1000 метров, перепад высот — 230 метров.

По словам руководителей горнолыжного курорта, расположение новых трасс позволит продлить горнолыжный сезон на две недели. Новый кресельный подъемник фирмы Poma обладает пропускной способностью 2000 человек в час, шеф-монтаж подъемника осуществляет самарская компания «СКАДО».

«Сейчас на курорте активно ведутся строительные работы: заливка фундаментов под опоры новой кресельной дороги, начинаем монтажи. Ландшафт трасс полностью подготовлен. Параллельно мы модернизируем систему искусственного оснежения — это позволит открывать трассы курорта раньше, также позволит подготовить покрытие для трасс северо-западного склона», — рассказал руководитель горнолыжного курорта «Солнечная долина» Сергей Коваленко.

Открытие новых трасс позволит также разграничить поток гостей курорта и спортсменов. Напомним, что ежегодно на ГЛК «Солнечная долина» проходит множество соревнований, в том числе этап Кубка мира по фристайлу. Кроме того, по информации ИА «Первое областное», Южный Урал готовит заявку на проведение первенства мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. Планируется, что состязания примут два горнолыжных южноуральских комплекса — «Солнечная долина» и «Банное».