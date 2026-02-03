Горнолыжник Семен Челмакин из Миасса завоевал бронзу чемпионата России

На соревнованиях в Красноярске он стал призером в параллельном слаломе

Миасский спортсмен Семен Челмакин стал бронзовым призером чемпионата России, завершившегося в Красноярске. Лидер общего зачета Кубка страны подтвердил статус одного из лидеров национальной команды, показав третье время в дисциплине «параллельный слалом», сообщает результаты Федерация горнолыжного спорта России.

Главный старт сезона в Красноярске собрал элиту горнолыжного спорта России. Они разыграли два комплекта наград в дисциплине «параллельный слалом». В состязаниях среди женщин уверенную победу одержала Танзила Исраилова из Республики Башкортостан, выигравшая финальный заезд у Александры Жарковой из Ленинградской области. Бронза досталась Юлии Мельниковой (Мурманская область).

В мужских состязаниях достойно представил Челябинскую область Семен Челмакин. Горнолыжник из Миасса успешно выступил в квалификации, добрался до полуфинала, но в решающий заезд не попал. Выиграв малый финал, он занял итоговое третье место. Победу здесь одержал Александр Андриенко из Калужской области, серебро досталось Ивану Мизинцеву из Санкт-Петербурга.

Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Параллельный слалом, мужчины:

1. Александр Андриенко (Калужская область).

2. Иван Мизинцев (Санкт-Петербург).

3. Семен Челмакин (Челябинская область / Красноярский край).

Накануне в Красноярском крае прошел четвертый по счету этап Кубка России. Здесь Семен Челмакин завоевал серебро и укрепил лидерство в общем зачете соревнований.