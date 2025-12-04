Открыли новый сезон сильнейшие горнолыжники страны — стартовый этап Кубка России завершился в городе Кировске (Мурманская область). Бронзовым призером соревнований в слаломе стал Семен Челмакин из Миасса. Южноуральский спортсмен уступил лишь лидерам национальной сборной, сообщает результаты Федерация горнолыжного спорта России.
Первый этап Кубка России по горным лыжам в Кировске собрал более 130 участников. Они разыграли четыре комплекта наград — в слаломе и слаломе-гиганте среди мужчин и женщин.
В одной из дисциплин призером соревнований стал спортсмен из Миасса Семен Челмакин. Южноуральский горнолыжник завоевал бронзу в слаломе, уступив лишь лидерам сборной России. Победу в этом виде программы одержал Александр Хорошилов, а серебро досталось Семену Ефимову. В женских состязаниях неожиданно лучший результат показала 16-летняя Юлия Мельникова из Мурманской области.
Горнолыжный спорт. Этап Кубка России. Кировск (Мурманская область). Слалом, мужчины:
1. Александр Хорошилов (Московская область).
2. Семен Ефимов (Московская область / Алтайский край).
3. Семен Челмакин (Челябинская область / Красноярский край).
Отметим, что второй этап Кубка России состоится здесь же, в городе Кировске, уже завтра, 5 декабря.