Горнолыжник из Миасса завоевал бронзу на стартовом этапе Кубка России

На соревнованиях в Кировске призером стал Семен Челмакин

Открыли новый сезон сильнейшие горнолыжники страны — стартовый этап Кубка России завершился в городе Кировске (Мурманская область). Бронзовым призером соревнований в слаломе стал Семен Челмакин из Миасса. Южноуральский спортсмен уступил лишь лидерам национальной сборной, сообщает результаты Федерация горнолыжного спорта России.

Первый этап Кубка России по горным лыжам в Кировске собрал более 130 участников. Они разыграли четыре комплекта наград — в слаломе и слаломе-гиганте среди мужчин и женщин.

В одной из дисциплин призером соревнований стал спортсмен из Миасса Семен Челмакин. Южноуральский горнолыжник завоевал бронзу в слаломе, уступив лишь лидерам сборной России. Победу в этом виде программы одержал Александр Хорошилов, а серебро досталось Семену Ефимову. В женских состязаниях неожиданно лучший результат показала 16-летняя Юлия Мельникова из Мурманской области.

Горнолыжный спорт. Этап Кубка России. Кировск (Мурманская область). Слалом, мужчины:

1. Александр Хорошилов (Московская область).

2. Семен Ефимов (Московская область / Алтайский край).

3. Семен Челмакин (Челябинская область / Красноярский край).

Отметим, что второй этап Кубка России состоится здесь же, в городе Кировске, уже завтра, 5 декабря.