Голкиперы «Трактора» и «Металлурга» будут бороться за приз «Лучшему вратарю» КХЛ

Победителя в этой номинации определят тренеры клубов

Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2023/2024. В шорт-лист вошли голкипер «Трактора» Зак Фукале, вратарь «Металлурга» Илья Набоков и Даниил Исаев из «Локомотива», сообщает пресс-служба КХЛ.

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. 28-летний Зак Фукале в своем первом сезоне в лиге провел 57 матчей, где одержал 32 победы с 93,0% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,23.

21-летний Илья Набоков стал обладателем Кубка Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф (66 матчей, 39 побед; 93,4%; 2,03; 7 матчей на ноль). А Даниил Исаев провел 69 матчей, в которых одержал 44 победы с 92,7% отраженных бросков и коэффициентом 1,85.