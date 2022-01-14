Голкипер Роман Вилл продлил контракт с хоккейным клубом «Трактор»

Чешский легионер еще два года будет выступать за южноуральцев

Вратарь Роман Вилл продлил контракт с южноуральским клубом еще на два сезона. Чешский легионер выступает за челябинский «Трактор» с 2020 года, став одним из его лидеров. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ХК «Трактор».

В общей сложности Роман Вилл провел за «черно-белых» 78 матчей, в которых одержал 38 побед. Его процент отраженных бросков в КХЛ — 92,4, коэффициент надежности — 2,23. Кроме того, в активе Романа Вилла — шесть матчей на «0» в лиге и пять голевых передач.

«Роман Вилл уже два года является важнейшей частью нашей команды, и мы рады, что нам удалось пролонгировать соглашение с голкипером еще на два сезона. За это время Вилл сумел показать себя настоящим профессионалом на льду и вне его, а также стать любимцем челябинских болельщиков и завоевать доверие партнеров. Как и „Трактор“, Роман ставит перед собой большие и амбициозные цели, поэтому мы совместно пришли к тому, что вместе будем стараться этих целей достичь», — прокомментировал продление контракта с игроком генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

Напомним, что вчера стало известно о том, что тренерский штаб сборной Чехии включил Романа Вилла в заявку на участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Помимо него, в состав команды вошли еще два чешских легионера «Трактора» — Томаш Гика и Лукаш Седлак.