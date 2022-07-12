Континентальная хоккейная лига опубликовала статистические данные по итогам 14 сезонов Лиги. Среди вратарей вне конкуренции Василий Кошечкин из магнитогорского «Металлурга». Он лидер по количеству проведенных матчей и одержанным победам. Экс-голкипер «Трактора» Павел Францоуз возглавил рейтинг по проценту отраженных бросков, сообщает пресс-служба КХЛ
По количеству матчей в КХЛ среди вратарей лидирует Василий Кошечкин (735 игр). В пятёрку также входят Константин Барулин (596), уже завершивший карьеру Александр Ерёменко (515), Якуб Коварж (436) и бывший голкипер «Трактора» Майкл Гарнетт (401). По количеству побед и сухих матчей также лидирует Кошечкин. Вратарь выиграл почти половину матчей, в которых участвовал (367). А рекорд по количеству сухих матчей в КХЛ у Кошечкина — 88 игр.
Отметим, что по проценту отраженных бросков лидирует экс-голкипер «Трактора» Павел Францоуз (101 матч, 94,4%), второе место — у Юханссона (172 матча, 93,7%), третье — у Игоря Шестеркина (133 матча, 93,3%). В рейтинг здесь попали вратари, сыгравшие 100 и более матчей в КХЛ.
Напомним, что голкипер хоккейного клуба «Металлург» Василий Кошечкин также побил рекорд Кубка Гагарина. Хоккеист магнитогорской команды — первый в истории вратарь, вышедший 4 раза в финал турнира.
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