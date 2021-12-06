Голкипер магнитогорского клуба «Стальные лисы» Илья Набоков выступит в Кубке Вызова МХЛ

Стали известны имена вратарей, которые выступят за команду «Восток»

Тренерский штаб определился с именами голкиперов, которые будут защищать цвета команды «Восток» на Кубке Вызова МХЛ, который пройдет в рамках Недели звезд хоккея в Челябинске. В состав вошли Илья Набоков и Семен Вязовой, выступающие за «Стальных лис» и «Толпар» соответственно.

Семен Вязовой из «Толпара» проводит свой третий сезон в МХЛ. На данный момент он является лучшим вратарем Востока по коэффициенту надежности (1.69 в 20 матчах). Текущий процент отраженных бросков — 94.2, вратарь оформил четыре «сухаря». Уфимцы находятся на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Илья Набоков также проводит свой третий сезон в МХЛ. Его коэффициент надежности — 1.80 в 25 матчах, это четвертый результат в Лиге и второй на «Востоке». Процент отраженных бросков — 94.1, на его счету также четыре «сухих» матча. Магнитогорцы возглавляют Восток и опережают «Толпар» на шесть очков.

«И у Набокова, и у Вязового есть опыт игры в МХЛ, хотя они 2003 года рождения. Это важно. Им доверяли в прошлом сезоне. У них есть опыт, фактура, техника. Для меня эти два вратаря сейчас стоят выше всех. Еще бы отметил Сергея Мурашова из „Локо-76“. Участие в Кубке Вызова — это признание, показатель, что работа проделана не просто так. Это хороший стимул для молодых хоккеистов», — объяснил выбор тренерского штаба наставник «Омских ястребов» Виталий Черночуб.

Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги впервые пройдет в Челябинске. Матч состоится 9 января 2022 года на ледовой арене «Трактор» им. В. К. Белоусова в рамках «Недели Звезд Хоккея — 2022». Днем ранее состоится Матч Звезд Женской хоккейной лиги. Мастер-шоу и «Матч Звезд КХЛ» запланированы на 15 и 16 января соответственно.