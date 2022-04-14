Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин стал первым вратарем в истории КХЛ, вышедшим 4 раза в финал Кубка Гагарина. Ранее хоккеист выходил в финальную часть турнира в 2014, 2016 и 2017 годах.
Магнитогорский «Металлург», за который выступает 39-летний голкипер, обыграл «Трактор» 4-1 в серии и вышел в финал плей-офф КХЛ. Кошечкин выходил в финал Кубка Гагарина в 2014, 2016 и 2017 годах. А титул КХЛ вратарь завоевал в 2014 и 2016 годах.
Также Василий Кошечкин достиг исторического рубежа: он выиграл с «Металлургом» трехсотый матч в КХЛ с учетом побед в сериях буллитов. А в прошлом году вратарь магнитогорской команды стал первым, кому удалось сыграть 100 сухих матчей в КХЛ.
Напомним, что первый матч в финале Кубка Гагарина «Металлург» проведет на своей арене 18 апреля. Соперник определится 14 апреля в седьмой игре финала конференции «Запад» между СКА и ЦСКА.
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