Голкипер хоккейного клуба «Металлург» Василий Кошечкин побил рекорд Кубка Гагарина Хоккеист магнитогорской команды — первый в истории вратарь, вышедший 4 раза в финал турнира



Магнитогорский «Металлург», за который выступает 39-летний голкипер,



Также Василий Кошечкин достиг исторического рубежа: он выиграл с «Металлургом» трехсотый матч в КХЛ с учетом побед в сериях буллитов. А в прошлом году вратарь магнитогорской команды стал первым, кому



Напомним, что первый матч в финале Кубка Гагарина «Металлург» проведет на своей арене 18 апреля. Соперник определится 14 апреля в седьмой игре финала конференции «Запад» между СКА и ЦСКА.

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин стал первым вратарем в истории КХЛ, вышедшим 4 раза в финал Кубка Гагарина. Ранее хоккеист выходил в финальную часть турнира в 2014, 2016 и 2017 годах.Магнитогорский «Металлург», за который выступает 39-летний голкипер, обыграл «Трактор» 4-1 в серии и вышел в финал плей-офф КХЛ. Кошечкин выходил в финал Кубка Гагарина в 2014, 2016 и 2017 годах. А титул КХЛ вратарь завоевал в 2014 и 2016 годах.Также Василий Кошечкин достиг исторического рубежа: он выиграл с «Металлургом» трехсотый матч в КХЛ с учетом побед в сериях буллитов. А в прошлом году вратарь магнитогорской команды стал первым, кому удалось сыграть 100 сухих матчей в КХЛ. Напомним, что первый матч в финале Кубка Гагарина «Металлург» проведет на своей арене 18 апреля. Соперник определится 14 апреля в седьмой игре финала конференции «Запад» между СКА и ЦСКА.

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