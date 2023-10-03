Директорат МХЛ определил лучших хоккеистов сентября в чемпионате. Лучшим вратарем Восточной конференции был признан игрок челябинского клуба «Белые медведи» Руслан Хажеев. В пяти матчах голкипер южноуральской команды отразил 149 из 156 бросков по своим воротам, сообщает пресс-служба МХЛ.
18-летний голкипер в этом месяце провел пять матчей, где сыграл 303 минуты, 13 секунд. Челябинская команда одержала четыре победы и пропустила семь шайб. В матче против «Молота» Руслан сохранил ворота в неприкосновенности. Коэффициент надежности голкипера — 1,39. Всего отразил 149 из 156 бросков по своим воротам (95,5%).
Челябинские «Белые Медведи» являются одним из лидеров «Золотого» дивизиона Восточной конференции. Они находятся на третьем месте с 14 очками после девяти матчей. При этом челябинцы пропускают меньше всех в дивизионе — 23 шайбы в девяти матчах.
Добавим, что ранее были определены лучшие хоккеисты третьей игровой недели в чемпионате МХЛ. Лучшим форвардом и вратарем были признаны игроки челябинского клуба «Белые медведи» Ярослав Яппаров и Руслан Хажеев соответственно.
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