Сегодня, 23 июня, руководство ХК «Белые медведи» объявило о том, что главный тренер Константин Панов покидает челябинскую команду. Спортивный арбитражный суд России оставил в силе вынесенное в начале февраля решение РУСАДА о дисквалификации тренера на четыре года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
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«Хочется поблагодарить Константина Панова за большую работу, которую он проделал как помощник и главный тренер „Белых медведей“. За годы в системе клуба он проявил себя как большой профессионал», — сообщил гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.
В сезоне-2011/12 Константин Панов в составе «Трактора» стал обладателем Кубка Континента, а также бронзовым призером чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В 2013 году форвард вместе с «черно-белыми» завоевал серебряные медали КХЛ, что является наивысшим достижением в истории клуба. В сезоне-2018/19 Панов завоевал золотые медали чемпионата Румынии. После завершения игровой карьеры в 2019 году Константин Панов вошел в тренерский штаб молодежной команды «Белые медведи».
«К сожалению, решение РУСАДА о дисквалификации Панова и последующее отклонение апелляции не дает ему вариантов продолжить работу в тренерском штабе молодежной команды. В этом деле по-прежнему есть много недосказанности, поэтому со стороны клуба мы считаем это решение спорным, и при первой же возможности Константин Панов обязательно получит возможность вернуться на работу в систему „Трактора“», — отметил Иван Савин.
Отметим, что спортивный арбитражный суд России оставил в силе вынесенное в начале февраля решение РУСАДА о дисквалификации главного тренера команды «Белые медведи» Константина Панова на четыре года, начиная с 21 мая 2020-го.
Поводом для дисквалификации послужила перепроверка одной из допинг-проб, взятых у него в период, когда он был еще действующим хоккеистом. В пробе обнаружили метаболиты запрещенного вещества дегидрохлорметилтестостерона.
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