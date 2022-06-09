Главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников покинул клуб

Наставник южноуральской команды продолжит работу в московском «Велесе»

Сегодня, 9 июня, в штабе челябинского футбольного клуба «Челябинск» подтвердили уход главного тренера команды Михаила Сальникова. Специалист продолжит работу в команде Футбольной национальной лиги — московском «Велесе», сообщили в пресс-службе ФК «Челябинск».

Михаил Сальников возглавил ФК «Челябинск» в сезоне-2018/19, сменив на этом посту Руслана Узакова. Под руководством Михаила Валерьевича южноуральский клуб трижды финишировал в тройке призеров в первенстве ПФЛ и ФНЛ-2. В «ковидном» незавершенном сезоне наша команда стала второй. В сезоне-2020/21 завоевала бронзовые медали, а в только что завершившемся чемпионате «Челябинск» вновь стала серебряным призером.

Наша команда под руководством Михаила Сальникова выдала 16-матчевую победную серию, установив всероссийский рекорд. Кроме того, завершившийся сезон «Челябинск» также закончил серией из 8 побед.

В новом футбольном сезоне Михаил Валерьевич Сальников будет работать в команде ФНЛ, ФК «Велес».