Главный тренер «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков рассказал, как появилась команда

По словам бессменного наставника, клуб во многом образовался благодаря случаю

Бессменный главный тренер ватерпольной «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков рассказал, как начинался путь одной из самых успешных команд по водному поло России. Специалист в документальном фильме «Уралочка. История побед» отметил, что команда возникла во многом благодаря случайности.



«Мне Анатолий Картаев говорит: „Мы сейчас форму будем получать в Москве, поехали“. А они на заводском самолете полетели. Они получали форму, и он говорит: „Там какое-то женское водное поло“. А мы тогда играли в водный баскетбол с теми же хоккеистами. Я никогда этот вид спорта не смотрел, даже не знал, что это такое. Захожу — сидят люди, обсуждают первенство. Говорю: „Почему вы нас не приглашаете? Мы в Челябинской области всех обыгрываем“. Приходит вызов, я собираю всех девчонок-пловцов, говорю: „Давайте потренируемся“»,— рассказал бессменный главный тренер «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков.

Первые тренировки «Уралочки» проходили в бассейне «Таганай». Для занятий спортсменам выделяли лишь одну или две плавательные дорожки, вместо ватерпольного снаряда был мяч из детского магазина, а правила игры узнали на первых соревнованиях. Как вспоминает Михаил Накоряков, первые игры «Динамо-Уралочка» проигрывала либо играла вничью, но спортсменки были настроены только на победу.

«Я их собираю, говорю: „Что, девочки?“ Они: „Пока хоть одну не выиграем — будем тренироваться“. Через год я добился, чтобы первенство прошло в Златоусте. Мы занимаем второе место. На следующий год мы становимся чемпионами»,— отметил Михаил Накоряков.

Однако, несмотря на успехи, на рубеже 80-х и 90-х у региона было мало средств на финансирование команды. Дошло даже до того, что команда в Москве, вместо гостиницы, жила в вагоне. Помощь «Уралочке» оказала Лидия Скобликова. Узнав, в каких условиях живут ватерполистки, она забрала команду к себе домой.

«Да, жили в детском саду, ездили на автобусе, в дороге варили на костре, бежали кроссы, тренировались по дороге. Все это было, но сейчас это вспоминаешь с улыбкой»,— рассказала бывший игрок «Динамо-Уралочки» и призер Олимпиады 2000 года Татьяна Петрова.

За свою 25-летнюю историю «Уралочка» не раз становилась чемпионом СССР и РСФСР, а также показывала результаты на международной арене. Воспитанницы водного поло в Златоусте завоевывали бронзовые награды Олимпийских игр. Сейчас «Динамо-Уралочка» — один из самых титулованных клубов в Челябинской области. Добавим, в этом году спортсменки заняли третье место в чемпионате России и вошли в топ-4 лучших ватерпольных команд Европы.