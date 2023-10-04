Сегодня, 4 октября, руководство хоккейного клуба «Трактор», после домашнего поражения от «Салавата Юлаева» со счетом 0:4, объявило о том, что главный тренер команды Анвар Гатиятулин отправлен в отставку. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«Коллеги добрый вечер, принято решение отправить Анвара Гатиятулин в отставку. Исполняющим обязанности будет Алексей Заварухин», — рассказал на пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» гендиректор челябинского клуба Иван Савин.

В текущем сезоне челябинский клуб провел 15 матчей, в которых одержал семь побед при восьми поражениях. С 16 очками «Трактор» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Впереди «Трактор» ждет непростой выезд по маршруту Омск — Астана — Новосибирск — Екатеринбург. С первым соперником гостевой серии, «Авангардом», челябинцы сыграют 7 октября.

Благодарим Анвара Гатиятулина за два финала в Восточной конференции и бронзовые медали в сезонах-2017/2018 и 2022/2023. И надеемся, что у тренера еще будет возможность перезагрузить свою карьеру и добиться успеха в КХЛ.