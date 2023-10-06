Главный тренер «Белых Медведей» вошел в тренерский штаб сборной Востока на Кубке Вызова

Турнир среди лучших игроков МХЛ пройдет 3 декабря в Туле

«Будет очень интересно поработать с лучшими хоккеистами МХЛ. Челябинские ребята стараются, без них меня бы не выбрали. Еще не доводилось гостить в Туле, но я знаю, что там отличный дворец спорта, хорошая инфраструктура и налажено взаимодействие команд МХЛ и ВХЛ. Тренер из штаба „Белых Медведей“ Владимир Воронцов работал там, я успел с ним пообщаться. Отзывы только положительные»,

— рассказал главный тренер «Белых Медведей» Марат Аскаров.

«Сейчас нам предстоит определиться с составом. У нас сильный тренерский штаб, будем взаимодействовать по этому вопросу, это тоже очень интересный процесс. Со своими коллегами знаком и знаю, что они проигрывать не любят, поэтому точно могу сказать: настрой будет серьезный. Хотелось бы продлить победную серию Востока»,

— отметил Марат Аскаров.