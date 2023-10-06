Молодежная хоккейная лига объявила тренерский состав сборной Восточной конференции на Кубке Вызова, который состоится в Туле 3 декабря. Главным тренером команды стал Дмитрий Бурлуцкий («Мамонты Югры»), помогать ему будут Виталий Черночуб («Омские Ястребы») и тренер челябинских «Белых Медведей» Марат Аскаров, сообщает пресс-служба МХЛ.
«Будет очень интересно поработать с лучшими хоккеистами МХЛ. Челябинские ребята стараются, без них меня бы не выбрали. Еще не доводилось гостить в Туле, но я знаю, что там отличный дворец спорта, хорошая инфраструктура и налажено взаимодействие команд МХЛ и ВХЛ. Тренер из штаба „Белых Медведей“ Владимир Воронцов работал там, я успел с ним пообщаться. Отзывы только положительные», — рассказал главный тренер «Белых Медведей» Марат Аскаров.
Команды обеих конференций возглавили тренеры, проявившие себя в последних двух сезонах. В тренерский штаб Запада вошли Юрий Наваренко («Академия Михайлова»), Егор Башкатов («Алмаз») и Андрей Михалёв («Динамо-Шинник»).
«Сейчас нам предстоит определиться с составом. У нас сильный тренерский штаб, будем взаимодействовать по этому вопросу, это тоже очень интересный процесс. Со своими коллегами знаком и знаю, что они проигрывать не любят, поэтому точно могу сказать: настрой будет серьезный. Хотелось бы продлить победную серию Востока», — отметил Марат Аскаров.
Добавим, что ранее директорат МХЛ определил лучших хоккеистов сентября в чемпионате. Лучшим вратарем Восточной конференции был признан игрок челябинского клуба «Белые медведи» Руслан Хажеев. В пяти матчах голкипер южноуральской команды отразил 149 из 156 бросков по своим воротам.
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