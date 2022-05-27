Главным тренером БК «Челбаскет» назначили Алексея Миронова

До этого Миронов тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов»

Новым главным тренером баскетбольного клуба «Челбаскет» назначен Алексей Миронов, сообщили сегодня, 27 мая, в пресс-службе клуба. Ранее Миронов возглавлял тренерский штаб БК «Чебоксарские ястребы».

Алексею Миронову 36 лет. Последние три сезона он возглавлял тренерский штаб БК «Чебоксарские ястребы», а до этого работал главным тренером команды ДЮБЛ «Чебоксарские ястребы» и помощником главного тренера женской команды АСБ «ЧГУ-Атланта».

Кроме того, Миронов входил в тренерский штаб женской студенческой национальной сборной России при подготовке ко Всемирной универсиаде в Неаполе в 2019 году.

«На протяжении сезона нам импонировала агрессивная, атакующая манера игры чебоксарской команды, что являлось во многом заслугой Алексея. Рады, что он принял наше предложение. Мы ставим перед собой амбициозные цели на предстоящий сезон. Уверен, что он будет интересным!» — прокомментировал назначение президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Контракт с БК «Челбаскет» Алексей Миронов подписал на два года.