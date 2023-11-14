Сегодня, 14 ноября, исполняющий обязанности главного тренера Максим Синельников официально вступает в должность главного тренера баскетбольного клуба «Металлург». Он возглавил команду после ухода Артема Куринного, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

Максим Синельников с 2018 по 2023 год возглавлял мужскую сборную МГТУ им. Носова, выступающую в Студенческой лиге РЖД. Под его руководством команда выходила в Ласт-4 Лиги Белова и дважды выигрывала золото регионального дивизиона АСБ. Соглашение с тренером рассчитано до конца текущего сезона чемпионата Высшей лиги.

На данный момент баскетболисты «Металлурга» одержали пять побед в шести играх текущего сезона и занимают первое место в таблице Высшей лиги. В ранге лидера чемпионата магнитогорцы следующие два матча сыграют в гостях 23 и 24 ноября с тобольским «Нефтехимиком».

Добавим, что перед стартом сезона состоялась пресс-конференция с участием руководства и главного тренера баскетбольного клуба «Металлурга». Команда ставит перед собой задачу выйти в финал Высшей лиги, другие результаты будут считаться провалом. С таким заявлением выступил директор Максим Корноухов.