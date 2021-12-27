Главные спортивные события года — от киберспортивного признания до олимпийского триумфа

Хроника самых важных и знаменательных событий 2021 года

Уходящий год был богат на спортивные события в жизни региона. Даже несмотря на действующие ограничения при проведении мероприятий и санкций в отношении ряда федераций в связи с допинговыми скандалами. ИА «Первое областное» вспоминает о самых важных и значимых спортивных событиях 2021 года, которые дали возможность гордиться нашими земляками. Во многом благодаря им и создается имидж Челябинской области как мощного спортивного региона.

СОБЫТИЕ

Летние Олимпийские игры в Токио

Пусть и с задержкой на год, но XXXII летние Олимпийские игры в Токио состоялись. И это главная победа спорта в борьбе с коронавирусом. Большой спортивный праздник удался на славу даже несмотря на то, что в связи с пандемией состязания прошли без зрителей. Трансляции сильнейших атлетов мира собрали внушительные рейтинги телетрансляций, а соскучившиеся по соревнованиям любители спорта наконец могли увидеть в деле звезд мирового спорта.

Сборная России по итогам Олимпиады-2021 заняла итоговое пятое место в командном зачете, пропустив вперед в последний день соревнований команду из Великобритании. В общей сложности наши спортсмены завоевали 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. По этому показателю российские спортсмены превзошли результаты трех последних Олимпийских Игр — в Пекине (60: 24-13-23), Лондоне (67: 20-19-28) и Рио-де-Жанейро (56: 19-17-20).

При этом замечательном медальном результате Россия оказалась на рекордно низкой позиции в медальном зачёте. С 1952 года команды нашей страны на летних Олимпиадах не опускались ниже четвёртой строчки.

Достойно выступили и южноуральские спортсмены. На играх в Токио наш регион представляли восемь атлетов. Единственную медаль для региона завоевала тхэквондистка Татьяна Минина, ставшая серебряным призером турнира. В шаге от пьедестала остановились три ватерполистки златоустовской «Динамо-Уралочки» — Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина. Владимир Иванов (бадминтон), Екатерина Курочкина (гребля академическая), Екатерина Александрова (теннис) не смогли выйти в финальную часть соревнований, а Василий Мизинов (легкая атлетика) был дисквалифицирован судьями за неправильную, по их мнению, технику ходьбы.

Еще две медали завоевали воспитанники челябинских спортшкол, ныне представляющих другие регионы. Серебряные награды достались Кириллу Писклову (баскетбол 3×3) и Виктору Полетаеву (волейбол).

ТРИУМФ

Валерия Шабалина — героиня Паралимпийских игр

Месяц спустя в том же Токио прошли и летние Паралимпийские игры. В состязаниях среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья выше всяких похвал выступили южноуральцы. Одной из героинь Игр стала челябинка Валерия Шабалина. В плавании наша землячка завоевала четыре медали — три золотые и одну серебряную!

Победителем Паралимпиады-2021 стал и еще один челябинский пловец Дмитрий Черняев. Еще одну награду, бронзовую, завоевала легкоатлетка Анна Сапожникова в прыжках в длину. Высокие результаты показали в «королеве спорта» и еще два наших земляка. Однако они не позволили Александу Ширину и Елене Шах стать призерами соревнований.

Российская команда не смогла войти в тройку сильнейших по итогам медального зачета Игр-2020. Тем не менее, по оценкам специалистов, сборная России выступила на «отлично», завоевав 118 наград различного достоинства.

Россияне установили рекорд по общему числу наград (118 против 102 в Лондоне-2012). Повторен также лондонский рекорд по числу золотых наград (36). При этом россияне не пробились в тройку общекомандного медального зачёта, а в Лондоне-2012 были вторыми после китайцев.

ТУРНИР

Чемпионат России по компьютерному спорту

В Челябинской области ежегодно проводится огромное количество спортивно-массовых мероприятий, среди них немало российского и международного уровня. И все же на общем фоне выделяется чемпионат страны по компьютерному спорту. Нет, по масштабу и значимости он, возможно, не превосходит другие турниры, которые в этом году нам доверено было провести. Он уникален по своей сути, поскольку киберспорт для Южного Урала — явление новое, малоизученное и до недавнего времени не столь популярное.

Возможно, именно поэтому и внимание к соревнованиям по киберспорту было у южноуральцев соответствующее. Дворец спорта «Юность» в дни проведения турнира собирал полные трибуны, а прямые трансляции в интернете — многомиллионные просмотры. И пусть далеко не все знают, по каким шести киберспортивным дисциплинам состязались участники состязаний, эффект и резонанс от проведения чемпионата России в Челябинске был произведен хороший. Наш регион в очередной раз убедил, что может провести соревнования на высочайшем уровне. Даже если раньше и не имел опыта в проведении подобных турниров.

Впрочем, и без киберспорта любителям спорта на Южном Урале скучать не приходилось. В этом году в регионе провели ставшие уже традиционными этапы Кубка мира по фристайлу и сноуборду, контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, чемпионаты страны по кикбоксингу и женскому боксу. В условиях пандемии организовать и провести такие значимые состязания — уже маленькая победа.

В 2021 году организаторам пришлось отказаться, пожалуй, лишь от одного значимого спортивного события — легкоатлетического Парижского полумарафона. Виной тому — страшный пожар, полыхавший в Нагайбакском и Карталинском районах. В сжатые сроки восстановить трассу для забега не представлялось возможным.

ПРОРЫВ

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» возвращает себе лидирующие позиции

В женском водном поло златоустовский клуб «Уралочка» уже более трех десятков лет является одним из лидеров. Наша команда пять раз становилась чемпионом страны, неизменно финишировала в числе призеров. Однако долгое время южноуральская команда оставалась в тени сильнейшего клуба страны — «Кинеф-Сургутнефтегаз». С 2003 года, 19 раз подряд, девушки из Ленинградской области становятся чемпионками России. Но в этом году «Динамо-Уралочка» имеет все шансы прервать гегемонию «Кинефа».

Под руководством Михаила Накорякова в нынешнем году златоустовские ватерполистки успешно выступают как в российском чемпионате, так и в еврокубках. В команде подобрался отличный и сбалансированный состав, в котором проявляют себя как лидеры, так и перспективная молодежь. В чемпионате страны «Динамо-Уралочка» идет без поражений, выиграла Кубок страны и приятно удивляет свой игрой в еврокубках. Для того, чтобы пробиться в «Финал четырех» южноуральскому клубу осталось выиграть у «Плебесцито Падуя». Игры с итальянками пройдут 5 и 26 февраля.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург» — лидеры КХЛ

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги успешно выступают сразу два южноуральских клуба — «Металлург» и «Трактор». Оба на данный момент являются лидерами Лиги. И если от магнитогорцев подобного следовало ожидать, то результаты и игра челябинцев стала приятной неожиданностью.

Залог успешных выступлений двух южноуральских клубов разный. «Магнитка» играет на стабильно высоком уровне, не опускаясь ниже заданной планки. У них ровный и сбалансированный состав, в период межсезонья происходят не значительные изменения. Качественный рост челябинского коллектива связан с возвращением на должность главного тренера Анвара Гатиятулина и качественная работа на трансферном рынке при подготовке к сезону.

Конечно, это пока только регулярный чемпионат и все будет решаться в серии плей-офф. Но очевидно, что к нему наши команды подходят во всеоружии и являются одними из фаворитов. В данный момент важно по возможности усилить игру, нивелировать слабые проблемные позиции и надеяться, что лидеры команд не получат травм.

РЕКОРД

Футбольный клуб «Челябинск» установил российский рекорд

Суперуспешным выдался старт в сезоне-2021/2022 для ФК «Челябинск». Наша команда одержала 9 побед подряд, единолично возглавив турнирную таблицу в 4 группе первенства второго дивизиона Футбольной национальной лиги.

С учетом 8 выигрышей прошлого сезона в общей сложности наша команда одержала 16 побед подряд, установив рекордный показатель для чемпионатов страны по футболу среди профессиональных клубов. До этого победная рекордная серия принадлежала московскому ЦСКА: в сезоне-2013/2014 и 2014/2015 армейцы одерживали 13 побед кряду.

Прервалась серия южноуральского клуба 18 сентября в 10-м туре текущего чемпионата — на своем поле ФК «Челябинск» уступил ульяновской «Волге» (1:3). Увы, после этого нашу команду подкосило — «горожане» потеряли очки в нескольких матчах и не текущий момент занимают вторую строчку в таблице, отставая от лидера на 5 очков.

СЕНСАЦИЯ

Команда Team Spirit — победитель крупнейшего международного турнира по киберспорту

Российская команда впервые выиграла престижный в мире киберспорта турнир The International по Dota2. Одним из творцов долгожданной победы стал Ярослав Miroshka Найденов из Златоуста. Наш земляк является капитаном команды.

Значимость этого успеха трудно переоценить. Один сам факт того, что Team Spirit сумел пробиться в финал соревнований само по себе достижение. В Бухаресте были представлены сильнейшие киберспортсмены мира, а победители выиграли приз в 18 миллионов долларов. И это при том, что накануне турнира российская команда не значилась среди претендентов на медали и рассматривалась специалистами как один из аутсайдеров.

После победы ребята команды, в состав которой входило 5 человек, обрушилось большое количество поздравлений. Киберспортсменов поздравил даже Президент РФ Владимир Путин. Затем были многочисленные интервью на федеральных телеканалах и приглашение на Первый канал в передачу «Вечерний Ургант».

«Этот дал получился одним из самых лучших в моей карьере: я попал в замечательную команду, выиграл главный турнир года, набрался много опыта как капитан, так и как игрок. В следующем году нас ждет много новых игр и турниров. Спасибо всем за поддержку, будем стараться радовать вас нашей игрой»,— подвел итоги сезона Ярослав Найденов.

РЕШЕНИЕ

Объединение гандбольных клубов Челябинска и Снежинска

В российской гандбольной суперлиге у двух южноуральских клубов дела шли не лучшим образом. Снежинский «Сунгуль» и челябинское «Динамо» из года в год вынуждены были плестись в хвосте турнирной таблицы и бороться за выживание. Поэтому решение региональной Федерации гандбола объединить два коллектива выглядело логичным. По ее мнению, «слияние двух клубов позволить сконцентрировать финансирование на одной команде, а не распылять бюджетные средства, не получая от этого должной отдачи».

Из-за того, что в Челябинске нет современного зала, соответствующего требованиям суперлиги, обновленный коллектив был сформирован на базе «Сунгуля». Тем более, что для Снежинска гандбол — базовый вид спорта. И это при том, что в южноуральской столице гандбол имеет гораздо более богатые традиции и историю.

Увы, такое важное решение не приносит желаемых результатов и дивидендов. Обновленный коллектив прочно осел на дне турнирной таблицы — после 16 матчей в активе «Динамо-Сунгуля» лишь две победы.

ПРОЕКТ

Утренняя зарядка на Фестивале песчаных скульптур со звездами спорта

Этим летом в выходные дни челябинцы могли с пользой для тела и души провести «Зарядку с чемпионом» на площадке Фестиваля песчаных скульптур. Организатором мероприятия стал наш медиахолдинг «Первый областной». Принять в нем могли все желающие абсолютно бесплатно, а заряжали бодрящей и энергичной зарядкой челябинцев известные спортсмены. Среди них — Никита Павлов (кикбоксинг), Татьяна Минина (тхэквондо), Александра Кулешова (бокс) и многие другие.

Приятно видеть, что наш проект получил признание у южноуральцев. Каждую субботу они не только занимались физической культурой, но и пообщались со звездными спортсменами, фотографировались с ними и брали автографы.

СТРОЙКА

Закладка камня в основание строительства «РМК-Арена» в Челябинске

Через два года в Челябинске появится современная многофункциональная спортивная арена, аналогов которой нет в России. В этом году был заложен первый камень в строительство грандиозного объекта — 15 сентября это сделали губернатор Алексей Текслер, глава города Наталья Котова и руководитель «РМК» Игорь Алтушкин.

Общая площадь «РМК-Арены» превысит 35 тысяч кв. м. Здесь разместятся залы и арена игровых видов спорта на 5 тысяч зрителей. Для занятий единоборствами предусмотрено 6 залов и малая арена. Кроме того, здесь будет фитнес-центр, аэродинамическая труба, медицинский центр, фуд-корт и собственный телевизионный комплекс для спортивных трансляций.

Это спортивное сооружение станет венцом строительства Спортивного города на пустыре в районе Тополиной аллеи. В нем также разместятся Центр тенниса и Центр экстремальных видов спорта. В парковой зоне появятся прогулочные дорожки, зеленые насаждения, места для отдыха, а сам комплекс будет связан с городским бором новым пешеходным мостом через реку Миасс.

Если учесть, что в Челябинске нет в достаточном количестве современных спортивных арен для проведения крупнейших турниров, появление «РМК-Арены» обещает стать главной площадкой в организации подобных состязаний. Кроме того, под ее сводами смогут проводить домашние поединки чемпионатов страны волейбольные («Динамо» и «Динамо-Метар»), баскетбольная («Челбаскет»), гандбольная («Динамо-Сунгуль») и мини-футбольные («Южный Урал» и «Сигма-К») клубы Южного Урала.

КОНФУЗ

Тренеру по боксу Владимиру Рощенко предложили должность водителя автобуса

Под занавес года спортивный мир Южного Урала потрясла неприятная и мрачная история с увольнением одного из самых авторитетных и уважаемых тренеров по боксу Владимира Рощенко. Старший тренер сборной команды Челябинской области получил уведомление о сокращении с 21 февраля 2022 года. В качестве альтернативы ему предложили должность водителя автобуса с заработной платой 34 тысячи рублей.

Это очень обидело Заслуженного тренера России, который написал письмо Владимиру Путину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

«Я отдал тренерской работе по боксу всю свою жизнь, а главное и самое обидное вручил мне это уведомление без объяснения причин мой воспитанник Дмитрий Дягилев. Для меня, человека, отдавшего пол века боксу, это оказался удар ниже пояса огромной силы. Я честно трудился на благо бокса. И вместо почета и уважения на старости лет мне предлагают оказаться за рулем автобуса. Это горько и трагично. Я и сейчас приношу и готов дальше приносить пользу родине в зале бокса, а не за рулем автобуса», — говорится в письме тренера к Президенту РФ.

Авторитетный специалист побывал в Москве, куда его пригласил руководитель Международной ассоциации бокса (АИБА) Умар Кремлев. Он возмутился таким отношением к уважаемому наставнику и предложил стать нашему земляку тренером-селекционером. Взял ситуацию под контроль и глава Челябинской области Алексей Текслер, который вчера, 25 декабря, сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что Владимир Рощенко и дальше будет трудиться во благо южноуральского бокса. Удивительно то, как вообще могло такое произойти? И почему ситуацию в региональном Центре олимпийской подготовки по боксу не могли разрешить самостоятельно, без придания ей публичной огласки. Оконфузились на всю страну.

ПРАЗДНИК

Неделя звезд хоккея в Челябинске: лучшие из лучших на арене «Трактор»

В ближайшее время южноуральская столице на неделю станет столицей российского хоккея — с 8 по 16 января в арене «Трактор» состоится Неделя звезд хоккея. Решение доверить нашему городу такое масштабное мероприятие было принято 8 июля на встрече главы регионат Алексея Текслера и президента КХЛ Алексея Морозова.

Среди кандидатов на проведение Недели звезд рассматривались Красноярск, Магнитогорск, Ярославль и другие. При выборе города-организатора специальная комиссия КХЛ оценивала кандидатов по 32 критериям — от инфраструктуры объекта и города до участия в проведении Матча звезд и софинансирования со стороны городских и региональных властей. В результате выбор пал на Челябинск, который по заявлению на официальном сайте КХЛ, проявил «наибольший интерес и показал лучшую готовность в проведении премиальных мероприятий трех лиг.

Старт большого хоккейного мероприятия будет дан 8 января Матчем звезд ЖХЛ, на следующий день состоится Кубок вызова МХЛ, а 15-16 января — «Мастер-шоу» и Матч звезд КХЛ. Уже известно, что в главном событии примут участие четыре хоккеиста «Трактора» — Лукаш Седлак, Никита Тертышный, Ник Бэйлен и Теему Пулккинен.

ПРИЗНАНИЕ

«Метрошка» — победитель проекта «Россия — футбольная страна»

Футбольный проект из Челябинской области «Метрошка» признан одним из лучших в России. Южноуральский детский фестиваль получил приз на смотре-конкурсе «Россия — футбольная страна» в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола». Организатором конкурса стал Российский футбольный союз. За победу в восьми номинациях боролись 653 заявителя.

Футбольный проект «Метрошка» в регионе существует уже 20 лет. Начинался он с муниципальных детских турниров, но с каждым городом организаторы расширяли географию турнира, увеличивалось и количество участвующих в нем детских команд. Сегодня это уже межрегиональный турнир, в котором принимают участие около 6 тысяч детей из 36 городов и 12 регионов страны.

Победители смотр-конкурса получили заветный кубок, 30 футбольных мячей, футболки с автографами игроков сборной страны и 150 тысяч рублей на развитие проекта. Кроме того, «Метрошка» будет представлять Россию в соответствующей номинации в рамках премии UEFA Grassriits Awards.

АНОНС

Челябинск примет чемпионат и первенство мира по ММА в 2023 году

В октябре этого года в Москве состоялась встреча губернатора региона Алексея Текслера с президентом международной федерации ММА (смешанное боевое единоборство) Керритом Брауном и руководителем Союза ММА России Радмиром Габдуллиным. На ней одним из ключевых вопросов стало возможное проведение в Челябинске чемпионата и первенства мира среди юниоров по ММА в 2023 году.

«Смешанное боевое единоборство — динамично развивающийся вид спорта, очень зрелищный, яркий, он привлекает много поклонников и болельщиков по всему миру, и наша область — не исключение. Проведение на территории Челябинской области первенства станет хорошим импульсом для развития этого вида спорта в регионе», — отметил тогда Алексей Текслер.

Ожидается, что турнир пройдет в построенной к 2023 году в Челябинске «РМК-Арене» — многофункциональном спортивном комплексе. Не лишним будет напомнить, что южноуральская столица дважды принимала у себя чемпионат России по ММА, однако ни разу не проводила международные состязания по этому виду спорта.