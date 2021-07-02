Глава Увельского района выиграл состязания по стрельбе в финале сельских спортивных игр «Золотой колос»

Сергей Рослов выбил 78 очков в соревновании

В Октябрьском районе стартовали финальные состязания областных летних спортивных игр «Золотой колос». Программу открыли руководители муниципальных образований в стрельбе из пневматической винтовки, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания по стрельбе глав районов — «фишка» сельских спортивных игр по нескольким причинам. Во-первых, в рамках «Золотого колоса» у руководителей района есть редкая возможность выявить сильнейшего в спортивных соревнованиях. Во-вторых, принести своей команде большое количество баллов в общий зачет.

«Конечно, это здорово — собраться всем вместе и не только пообщаться, обсудить важные вопросы, но и посоревноваться друг с другом. И, могу вас заверить, все мы тщательно готовимся к предстоящим соревнованиям, настраиваемся на серьезную борьбу и хороший результат», — говорит глава Красноармейского района Сергей Сергеев, показавший третий результат в стрельбе.

Победу же одержал руководитель Увельского района Сергей Рослов. На подобных соревнованиях, которые проходят в рамках сельских зимних и летних спортивных игр, он стабильно оказывается в тройке призеров.

«В этот раз не очень удалась стрельба. Зимой на „Уральской метелице“ выбил 82 очка, хотя стал тогда вторым. В этот раз 78 баллов хватило, чтобы стать первым. На этих стартах ставим задачу финишировать в тройке призеров», — дал комментарий своему выступлению Сергей Рослов.

В финальных состязаниях 43-х областных сельских спортивных игр «Золотой колос» принимают участие команды 22 муниципальных районов. Фаворитами соревнований являются сборные Увельского, Красноармейского и Аргаяшского районов. В 15:00 на стадионе «Метеор» в селе Октябрьское состоится торжественная церемония открытия соревнований. Состязания завершатся 4 июля.