Гимнастки из челябинской команды «Империя» выполнили норматив мастера спорта

Девушки завоевали золото на всероссийском турнире в Ростове‑на‑Дону

Челябинская команда по эстетической гимнастике «Империя» стала победителем представительного всероссийского турнира, прошедшего в Ростове-на-Дону. Золотые медали в составе команды завоевали восемь спортсменок, которые также впервые выполнили норматив мастера спорта России, сообщает тренер команды Юлия Платонова.

Всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Оскар» в Ростове-на-Дону являются ежегодными и собирают сильнейшие команды страны. В этот раз они собрали коллективы из 22 регионов страны.

Успешно в возрастной категории «Женщины 16 лет и старше» выступили челябинские гимнастки. Команда «Империя» под руководством Юлии Платоновой стала победителем турнира, а ее участницы впервые выполнили норматив «Мастер спорта РФ». В составе команды золото завоевали Кристина Булатова, Анастасия Ковкова, Виктория Кулакова, Мария Михеева, Злата Тимченко, Милана Фионова, Анастасия Шеина и Анна Шюле.

Отметим, что впервые в истории развития эстетической гимнастики в Челябинской области спортсменки выполнили норматив мастера спорта.