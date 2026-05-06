Гимнастки челябинской школы «Гармония» выиграли всероссийский турнир

Они стали победителями соревнований в Раменском

В подмосковном городе Раменское завершились всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Виктория». В них приняли участие более 65 команд из разных регионов страны в нескольких возрастных категориях. Яркую победу одержала команда «Империя Кристалл» из челябинской СШОР «Гармония», сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Челябинская команда выиграла турнир среди девушек 12—14 лет. Золотые медали получили восемь спортсменок из СШОР «Гармония»: Полина Агафонова, Анастасия Домашова, Кира Елистратова, Мария Карасова, Елизавета Кулясова, Арина Рослякова, Дарья Серебрякова, Анна Сорокина.

В спортивной школе поздравили с блестящим результатом девушек, а также их тренера — Юлию Александровну Платонову. Отметим, что Всероссийский турнир «Виктория» является одним из самых значимых в календаре соревнований по эстетической гимнастике.