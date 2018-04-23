/ Челябинская гимнастка установила сразу два рекорда на шоу Максима Галкина

Свои способности девочка продемонстрировала в эфире Первого канала.

Шоу юных талантов вышло в эфир Первого канала в минувшее воскресенье, 22 апреля. Максим Галкин пригласил пятилетнюю Веронику Кислицыну как рекордсменку России по числу приседаний на одной ноге. Во время съемок программы девочка установила новый рекорд. Если раньше она делала «пистолетик» 17 раз в минуту, то в студии «Лучше всех» гимнастка присела 18 раз за 26 секунд. Более того, ведущий шоу Максим Галкин предложил спортсменке провести эксперимент прямо во время съемок.



Стульчик никогда не делала, только редакторы «Лучше всех». Когда мы были ещё в Челябинске, спросили, умеет ли она это делать и сколько времени может сидеть без опоры. Мы попробовали дома. Она просидела 4 минуты и 30 секунд. В этот момент смотрела мультик. А во время съемок пригласили двух взрослых помощников Антона и Альберта, то я 100% был уверен, что она пересидит их. После шоу Вероника сказала, что очень хотела их победить и ей это удалось. — рассказал сайту «Первый областной» отец девочки Василий Кислицын.



Вероника впервые смотрела себя в эфире федерального канала. Родители говорят, что делала она это осознанно и вдумчиво, не позволяла себе эмоций, а больше анализировала технику выполнения упражнений. Впереди у рекордсменки много соревнований и сейчас она готовится к новым рекордам.