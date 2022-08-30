Генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин единогласным решением членов Совета директоров КХЛ вошел в новый руководящий состав. Представителей «Трактора» не было в высших органах управления КХЛ с 2014-го года, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Главным пунктом очередного заседания Совета директоров КХЛ было избрание состава Правления на два года. На нем были выбраны представители Континентальной хоккейной лиги и клубов.
Напомним, что в челябинском хоккейном клубе «Трактор» объявили о старте продаж билетов на первые матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Болельщики могут приобрести билеты на три ближайшие игры команды — с «Северсталью» (2 сентября), «Локомотивом» (4 сентября) и «Автомобилистом» (6 сентября).⠀
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