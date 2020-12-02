Генеральный директор Федерации фигурного катания России проинспектировал арену «Трактор»

В конце декабря спортивный комплекс примет чемпионат страны.

Ледовую арену «Трактор» в Челябинске проверили на готовность к проведению чемпионата России по фигурному катанию. Накануне спортивный комплекс посетил один из руководителей отечественной федерации Александр Коган. Он провёл инспекцию сегодня, 2 декабря. По её завершению, Александр Коган отметил, что не имеет претензий к челябинской стороне.



«Все мероприятия: и награждение, и проведение пресс-конференций и самих соревнований, естественно, будет только с учетом требований Роспотребнадзора. Тем не менее мы очень надеемся, что зрители, которые будут в ограниченном количестве во дворце спорта, смогут поддержать эти выступления спортсменов здесь, на челябинском льду»,— отметил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

Трибуны арены «Трактор» на чемпионате России по фигурному катанию будут заполнены лишь на 35%, что равняется примерно 2 300 человек, из 7 500 вместимости комплекса. Для зрителей и участников турнира уже готовится торжественная церемония открытия. Талисмана этих соревнований станут снеговики.

«Мы постараемся в каких-то новых форматах, мультимедийно сделать открытие. С использованием одиночных артистов. Чтобы не было массовых сцен. И попытаемся в фойе сделать какую-то предновогоднюю ярмарку, со всеми мерами безопасности для зрителей»,— заявил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24-го по 27-е декабря. Окончательный состав участников станет известен после очередного этапа Кубка России, он завершится 8 декабря. Добавим, на челябинском турнире ожидаются все сильнейшие отечественные фигуристы.