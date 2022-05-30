В гандбольной Суперлиге завершилась переходная серия за право сыграть в турнире в следующем сезоне. Южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль» не оставил шансов представителю высшей лиги ВГТУ-«Воронеж», сообщает Федерация гандбола России.
Первая встреча, которая проходила в Воронеже, закончилась с разгромным счетом 42:26. Челябинцы создали себе комфортную разницу для ответного матча, и сложно было предположить, что они смогут растерять столь большое преимущество.
Во второй игре «ВГТУ-Воронеж» смог навязать борьбу южноуральским игрокам. После 20-го мяча «Динамо-Сунгуля» «ВГТУ-Воронеж» смог сократить отставание до двух мячей, но быстро эту разницу растерял. Воронежцы стали ошибаться и не могли довести свои атаки до завершения, а челябинские гандболисты увеличивали преимущество. На 45-й минуте на табло загорелся уже разгромный счет — 29:19. Немного сократить разницу «ВГТУ-Воронеж» смог лишь в концовке встречи, забив дважды подряд.
По итогам двух матчей команды остаются на своих местах. «Динамо-Сунгуль» продолжает выступление в Суперлиге, а «ВГТУ-Воронеж» — в Высшей лиге.
Напомним, что в начале сезона было объявлено, что снежинский «Сунгуль» и челябинское «Динамо» объединят свои усилия и сформируют единый сильный коллектив, который в перспективе должен будет вернуть былые традиции и величие южноуральского гандбола. Корреспондент ИА «Первое областное» размышляет о том, к чему может привести это решение и есть ли у него перспективы вернуть утраченные позиции.
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