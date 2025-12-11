Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» уверенно разобрался с саратовским «СГАУ» в Суперлиге

Южноуральская команда одержала победу в домашнем поединке со счетом 30:24

В гандбольной Суперлиге очередную победу одержал клуб «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области. Южноуральская команда выиграла домашний поединок у саратовского «СГАУ» со счетом 30:24. Героем матча стал голкипер хозяев Владислав Мартыненко, совершивший 20 сейвов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Саратовский коллектив прибыл на Южный Урал не в лучшем расположении духа. После двух побед на старте «СГАУ» выдал неудачную серию матчей из 7 поражений кряду. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в этих играх волжанам противостояли сильные соперники, фавориты Суперлиги.

Не смогли саратовцы прервать неудачную серию и в Снежинске. «Динамо-Сунгуль» на классе и мастерстве переиграл соперника. И в первую очередь благодаря надежной игре своего голкипера Владислава Мартыненко. Экс-вратарь «СГАУ» сыграл бесподобно против бывшей команды. Уже в первом тайме он показал удивительную эффективность и надежность, отражая раз за разом атаки соперника.

Во многом благодаря надежной игре голкипера «Динамо-Сунгуль» уверенно выиграл первую половину матча с разницей в «+7» мячей. При этом гости лишь 10 раз поразили ворота соперника. Во второй половине волжане прибавили в атакующих действиях — выросла и результативность. Но поезд уже ушел — сократить такое отставание у них не получилось. В итоге — 30:24, более чем уверенная победа южноуральцев.

Гандбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 12-й тур

10 декабря. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «СГАУ» (Саратов) — 30:24 (17:10).

«Динамо-Сунгуль»: Павельев (6), Кунгуров (3), Резник (3), Коваленко (3), Глебов (3), Дудик (3), П. Аркатов (3), Демаков (3), Булкин (2), Рыжов (1), Раев, Харитонов, Кривич; Мартыненко (20/42 — 47%), Холодов (0/2 — 0%).



«СГАУ»: Силко (11), Рябов (3), Филиппов (2), Сергель (2), Добрынин (2), Кожедуб (2), Пономарев (1), Кузьмин (1), Столяров, Шишков, Рабушко, Сорока; Никабадзе (13/35 — 37%), Сергеев (0/8 — 0%).

«Динамо-Сунгуль» поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице, поменявшись местами со ставропольским «Виктором». В следующем поединке южноуральцы сыграют домашний поединок с еще одним прямым конкурентом за высокие места в Суперлиге — 15 декабря в Снежинск пожалует идущий на пятом месте краснодарский СКИФ.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)