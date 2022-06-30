Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» усилился экс‑игроком сборной России

Южноуральская команда заключила контракт с Александром Пышкиным

Гандболисты южноуральского клуба «Динамо-Сунгуль» продолжают формировать состав на следующий сезон. Сегодня, 30 июня, руководство команды объявило о подписании контракта с опытным игроком Александром Пышкиным. Новобранец пять раз становился призером чемпионатов страны в составе питерского «Университета Лесгафта-Невы», имеет опыт выступлений на первенствах Франции и Австрии.

Александр Пышкин является воспитанником питерской школы гандбола. 35-летний игрок оборонительного плана пять раз в составе клуба «Университет Лесгафта-Нева» становился призером чемпионатов России (четыре серебра и одна бронза). В лучшие годы своей карьеры привлекался в состав национальной сборной, выступал на позиции линейного игрока.

В сезоне-2015/2016 выступал на чемпионате Франции за клубы «Шартрез МХБ» и «Трамбле-ан-Франс». Имеет опыт выступлений в австрийской лиге за «Тироль Хандбол». В 2020 году вернулся в Россию, отыграв два сезона за уфимский клуб «Акбузат УГНТУ-ВНЗМ».

«Весной со мной связался спортивный директор клуба Вячеслав Нелюбин. Сказал, что хочет видеть меня в команде в новом сезоне. Сразу объяснил, какие задачи будут стоять на следующий сезон перед командой и лично передо мной. Финансовый кризис в уфимском клубе также повлиял в принятии решения. Но для меня было важно и то, что в Челябинской области собирается хорошая, амбициозная команда», — отметил Александр Пышкин в интервью пресс-службе южноуральского клуба.

Напомним, что в июне было объявлено о назначении на должность нового гендиректора ГК «Динамо-Сунгуль» Андрея Косачева. Спортивным директором стал воспитанник снежинской школы гандбола Вячеслав Нелюбин. Новое руководство за короткий промежуток времени объявило о заключении контрактов с рядом игроков. Так, команду пополнили Максим Мочалов (вратарь), Александр Савелов (правый крайний), Павел Кунгуров (разыгрывающий).

В минувшем сезоне на чемпионате Российской суперлиги ГК «Динамо-Сунгуль» занял 11-е место. В стыковых матчах за право остаться в элите южноуральский коллектив уверенно обыграл в двух матчах «ВГТУ-Воронеж».