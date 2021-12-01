Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» одержал вторую победу в суперлиге

В гостях южноуральцы обыграли краснодарский СКИФ — 23:20

Вчера, 30 ноября, в чемпионате российской гандбольной суперлиги важную гостевую победу одержал южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль». В Краснодаре подопечные Виктора Мягкова взяли верх над «СКИФом» (23:20) и поднялись с «подвала» турнирной таблицы, переместившись на 10-ю строчку.

Залогом успешной игры и победы послужил стартовый отрезок, в котором гости предельно аккуратно и надежно сыграли в обороне. Южноуральцы взяли в плотные тиски атаку краснодарцев. Как результат — хозяевам удалось забросить лишь три мяча в стартовых 22 минутах игры.

Справедливости ради отметим, что и «Динамо-Сунгуль» не блеснул результативностью в первом тайме, но главную задачу для себя решил — нейтрализовал нападение южан, что позволило создать комфортный задел в счете (9:3).

Во второй половине игры «СКИФ» попытался «вернуться» в игру, нащупал слабые места в обороне соперника. Однако южноуральцы тактически грамотно действовали по счету, не давая краснодарцам приблизиться на комфортное расстояние. В итоге — 23:20, вторая победа «Динамо-Сунгуля» с начала чемпионата. Самым результативным в составе нашей команды стал Алексей Павельев, записавший на свой счет 9 заброшенных мячей.

Этот успех позволил команде подняться с последней строчки в турнирной таблице на две позиции вверх. После 14 сыгранных матчей у южноуральцев 4 очка и общее 10-е место в чемпионате.

Следующий матч южноуральцы проведут дома, в Снежинске — 11 декабря «Динамо-Сунгуль» принимает на своей площадке занимающий 5-е место в чемпионате «Университет Лесгафта-Нефа» из Санкт-Петербурга.